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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

ترأس، مساء اليوم أحمد عيسي وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير في أولى اجتماعاته في تشكيله الجديد، وذلك بمقر مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالسادة الأعضاء، كما تم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وخلال الاجتماع قام اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على هيئة المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة بإحاطة المجلس بالموقف التنفيذي لآخر مستجدات الأعمال بالمتحف و آخر ما تم انجازه من أعمال خلال شهر يناير 2023، وذلك من خلال عرض تقديمي تناول نسب الإنجاز و الموقف التنفيذي للمتحف بشكل عام حيث تم الإنتهاء من 99.5% من اجمالي انجاز الأعمال بالموقع بشكل عام والتي تضمنت الانتهاء بنسبة 100% من الهيكل الإنشائي والأرضيات والطرق الداخلية المحيطة والمساحات الخضراء والواجهة المطلة على الأهرامات والوجهة الداخلية، بالإضافة إلى الإنتهاء بنسبة 90% من أنظمة الإلكتروميكانيك وبنسبة 97% من أنظمة الاتصالات الذكية والتأمين.
كما وصلت نسب الإنجاز بمتحف مراكب خوفو إلى 100% بالنسبة للواجهات الخارجية و 70% بالنسبة للتشطيبات الداخلية والعرض.

كما استعرض الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف نسب النهو في أعمال العرض المتحفي للمرحلتين الأولى المتمثلة في البهو والدرج العظيم وقاعة توت عنخ أمون والثانية المتمثلة في القاعات الرئيسية والتي تضمنت الإنتهاء بنسبة 100% من البهو الداخلي و 99,9 % من قاعة  توت عنخ آمون و 99% من عملية وضع القطع الأثرية.  وفيما يخص المرحلة الثانية تم الإنتهاء بنسبة 100% من الأعمال الهندسية و 87 % من أعمال العرض المتحفي.

كما تناول الأجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بملف تشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير حيث قام ممثلي التحالف الفائز بإحاطة المجلس بنسب نهو الإنجاز في مجال تشغيل الخدمات.
 

وزير السياحة والاثار المتحف المصري الكبير مصر المتحف المصري

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