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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سبع حمامات سباحة.. جولة داخل قصر أسرة أسامة بن لادن في أمريكا|صور

قصر اسرة أسامة بن
قصر اسرة أسامة بن لادن

قصر مهجور على بحيرة جونز في مدينة أوكلاند ، بولاية فلوريدا الأمريكية، كان في يوم من الأيام موطنًا لعائلة أسامة بن لادن، الذي كان أكثر المطلوبين في العالم منذ هجمات 11 سبتمبر على برج التجارة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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ونشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، لمحة عن القصر المهجور الذي كان مملوكا منذ اشهر قليلة لعائلة اكثر الاشخاص شهرة حول العالم. 

وشهد القصر العديد من المالكين الذين سكنوه منذ بنائه عام 1928، حيث يتكون من خمس غرف نوم وسبع حمامات سباحة ومساحات شاسعة مترامية الاطراف حوله مما يمنحه المزيد من الخصوصية، لكن كان من اهم من سكنوه في الاعوام الماضية هم اسرة السعودي أسامة بن لادن ، والذي اعتبرته امريكا اكثر شخص مطلوب على وجه الارض. 



وكان القصر بشكل اكثر دقة ملك لخليل بن لادن شقيق أسامة بن لادن، وهو احد 50 شقيقا.

في عام 1980 ، اشترى خليل بن لادن القصر الذي تبلغ قيمته 1.6 مليون دولار (1.3 مليون جنيه إسترليني) لزوجته من خلال شركته ديزرت بير ، بحسب تقارير ميرور.

وتقول التقارير إن أسامة بن لادن بقي في مكان الإقامة أثناء زيارته لأخيه وأطفال بن لادن حتى أنهم كانوا يلعبون في الحديقة.

ويقع القصر على بعد لحظات فقط من أورلاندو وديزني وورلد وبجوار بحيرة جونز.

وفي جولة خاصة للصحافة، واثناء دخول احد المصورين، توجد غرفة طعام ضخمة بها مدفأة تُركت دون استخدام لسنوات عديدة.

وفي الفيديو، يظهر المنزل الذي وصفته مجلة فوربس ذات مرة بأنه أحد 'أكثر القصور المهجورة رعباً' ، هناك العشرات من الحشرات والبراغيث تطفو حولها.

صُدم الكثير من المستخدمين بالمنزل وارتباطاته بأشهر إرهابي في العالم ، حيث قال أحد المستخدمين: 'يا له من قصر جميل! إنه لأمر محزن للغاية أنه قد انتهى الآن بالبراغيث والدبابير!

'أعني أن الحمام الجميل والخشب تم تدميرهما بعش الدبابير! إنه لأمر مخز تمامًا. إنه يحتوي على الكثير من الإمكانات.

وقال آخر: 'الأمر يشبه أن المطورين لم يرغبوا بأي علاقة بالعقار بعد الارتباط مع بن لادن'.

تعرض المنزل لعمليات اقتحام ، حيث جاء العديد منهم بعد 11 سبتمبر ، عندما كان زعيم القاعدة هو أكثر المطلوبين في العالم منذ الهجمات على أمريكا في عام 2001.

تم تعقب بن لادن إلى مجمع في أبوتوباد ، باكستان ، وقتل في 2 مايو 2011 في غارة شنتها القوات الخاصة الأمريكية.

أُجبرت الأسرة على البيع في عام 2006 إلى عليم حسين ، الذي أدين لاحقًا بتهمة احتيال ملكية بقيمة 9 ملايين دولار (7 ملايين جنيه إسترليني).

ومع ذلك ، في عام 2014 ، اشترى غاري ودانا إنجليش القصر مقابل مليوني دولار (1.7 مليون جنيه إسترليني) وحاولا بيع جزء من الأرض لمجمع سكني فاخر - لكن مخططي المدينة رفضوا ذلك.

أسامة بن لادن قصر

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