والد فتاة بورسعيد المتهمة بقتل والدتها: «مقصرتش في التربية.. ومدخلتش جنيه حرام»|فيديو

كشف خليل محمد والد "نورهان" فتاة بورسعيد المتهمة بقتل والدتها، تفاصيل وملابسات الحادث، وذلك في أول ظهور تليفزيوني له.

وقال خليل محمد في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أنا مقصرتش في تربية أبنائي".

وأضاف خليل محمد: "لم أدخل جنيه حرام على عائلتي وما نحن فيه حاليًا ابتلاء من الله".

وتابع خليل محمد: “زوجتي لم تترك منزلها طوال سنوات حياتها وكانت تهتم بتربية أبنائها بشكل كبير وعلاقتي معها كانت جيدة ولا مشاكل فيها مطلقاً وكانت تثق فيا بشكل كبير”.

وأكمل خليل محمد: "زوجتي اشتغلت مشرفة أمن منذ 9 شهور في مستشفى عشان تساعدني".