عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد فتاة بورسعيد المتهمة بقتل والدتها: «مقصرتش في التربية.. ومدخلتش جنيه حرام»|فيديو

والد نورهان فتاة
والد نورهان فتاة بورسعيد المتهمة بقتل والدتها

كشف خليل محمد والد "نورهان" فتاة بورسعيد المتهمة بقتل والدتها، تفاصيل وملابسات الحادث، وذلك في أول ظهور تليفزيوني له.

 

في أول ظهور تليفزيوني|والد فتاة بورسعيد المتهمة بقتل والدتها يكشف تفاصيل وملابسات الحادث|فيديو

تشهير وتنمر| محامية فتاة بورسعيد المتهمة بقتل والدتها: إحنا في مصيبة.. فيديو

وقال خليل محمد في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أنا مقصرتش في تربية أبنائي".

 وأضاف خليل محمد: "لم أدخل جنيه حرام على عائلتي وما نحن فيه حاليًا ابتلاء من الله".

وتابع خليل محمد: “زوجتي لم تترك منزلها طوال سنوات حياتها وكانت تهتم بتربية أبنائها بشكل كبير وعلاقتي معها كانت جيدة ولا مشاكل فيها مطلقاً وكانت تثق فيا بشكل كبير”.

وأكمل خليل محمد: "زوجتي اشتغلت مشرفة أمن منذ 9 شهور في مستشفى عشان تساعدني".

بورسعيد فتاة بورسعيد خليل محمد شريف عامر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

20 مليون راكب بنهاية 2022.. زيادة مبشرة في الرحلات الجوية بمطار القاهرة

محمد فاروق: الأهلي يقطع شوطاً كبيراً في تجديد عقد الشحات

حقيقة معاقبة فيريرا لـ "زيزو" في الزمالك

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة اليوم في الإسكندرية وإجازة استثنائية لهذه الفئات

الأهلي يترقب موقف موليكا في الدوري التركي

كيفين جونسون: مجموعة الأهلي في دوري الأبطال صعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العندليب والسادات ونجيب محفوظ .. معرض فاروق إبراهيم.. التاريخ في صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الرمان يوميا| فوائد عديدة وأضرار غريبة

من الأجمل؟.. نجمات يتنافسن في عيد الحب بإطلالات جريئة

3 رسائل من كولر لـ اللاعب.. مصير برونو سافيو مع الأهلي

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ