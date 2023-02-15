محمد فاروق: الأهلي يقطع شوطاً كبيراً في تجديد عقد الشحات

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي قطع شوطاً كبيراً مع حسين الشحات جناح الفريق الأحمر أثناء تواجد بعثة الفريق في المغرب والمشاركة في مونديال الأندية لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" اتفق النادي الأهلي مع حسين الشحات على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين ويتبقى فقط التوصل لصيغة نهائية حول المقابل المادي خاصة أن اللاعب طلب في وقت سابق مبلغًا يقترب من مليون دولار للتجديد قبل توقف المفاوضات".

وتابع: "كولر منح الأهلي الضوء الأخضر لتجديد عقد حسين الشحات مع النادي في الفترة القادمة بعد استعادة مستواه الفني بشكل قوي".