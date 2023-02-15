كولر يشاهد 3 مباريات للهلال السوداني قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يعكف على دراسة فريق الهلال السوداني قبل مباراة الفريقين في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي حرص على متابعة 3 مواجهات لفريق الهلال السودانى لتحديد نقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس".

وتابع:" من أبرز المباريات التي شاهدها كولر مؤخراً لنادي الهلال السوداني مواجهاته أمام أندية حى الوداى وأهلي المروى، بالإضافة إلى لقاء صن داونز الجنوب افريقي فى ضربة البداية بدور المجموعات فى بريتوريا".