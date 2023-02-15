غضب ثنائي الزمالك من فيريرا .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن حالة من الغضب سيطرت على الثنائي سامسون إكينولا وإبراهيما نداي لاعبا الزمالك بسبب عدم مشاركتهما مع الأبيض أمام سموحة في اللقاء الذي أقيم أمس بالدروي الممتاز.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" سامسون إكينولا وإبراهيما نداي أعلنا عن عضبهما بسبب عدم إشراكهم في لقاء أمس وخاصة وأن الفريق انهى الشوط الأول بثلاثية دون رد وهي نتيجة مريحة".



وأضاف:" الثنائي تحدثا مع إسماعيل يوسف مدير الكرة عقب اللقاء واستفسرا عن سر غيابهما المباراة وعدم إشراكهم في الشوط الثاني واستطاع إسماعيل يوسف احتواء غضب الثنائي وأكد أن مشاركتهما في المباراة وجهة نظر فنية للمدرب البرتغالي".



ويستعد الزمالك لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال إفريقيا.