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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عفت نصار يكشف رأيه في أخطاء الحكام.. ويطرح تساؤلات بشأن الكرة المصرية

عفت نصار نجم الزمالك
عفت نصار نجم الزمالك السابق

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي كان يقدم أداءً جيدًا على بعض الفترات في مواجهتي ريال مدريد وفلامنجو في كاس العالم للأندية.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "البعض يتحدث في بعض المباريات أن أخطاء الحكام واردة، واقترح ضرورة جلب بعض خبراء التحكيم لتحليل الحالات بعيدًا عن الألوان وأنا موجود فيها".

وأضاف: "سموحة يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك بنسبة 70%، بينما كرة الزمالك ركلة جزاء بنسبة 100%، ولو حصل فريق سموحة على ركلة الجزاء كان من الممكن أن تتغير نتيجة المباراة تمامًا، والصفقات الجديدة للزمالك أقل من الموجودين حتى في قطاع الناشئين بالنادي، وهناك لاعبون مميزون في الفريق من أبناء النادي مثل محمد طارق وسيد نيمار وحسام عبدالمجيد".

وواصل: "نبيل دونجا لاعب جيد، ولكن حتى الآن لم يظهر بالشكل المميز لأن الزمالك لم يقدم أفضل مستوياته حتى الآن".

وزاد: "الحكم في النهاية بشر، وإبراهيم نور الدين من أحسن الحكام المصريين، ولكنه يتوتر في بعض المباريات، وهو يتم إسناد المواجهات الكبرى له".

وأكمل: "سألت أحد الموجودين في لجنة الانضباط، قال لي نصا (اللي فات مات)، ولن يتم النظر إلى الشكاوي السابقة، وهناك حالة سابقة تعرض فيها عمرو زكي للعقوبات بسبب لغة الشفايف، نتمنى تطبيق اللوائح على الجميع، نريد تطبيق مسطرة واحدة على الجميع".

وأردف: "هل يوجد عدالة لكل فرق الدوري، وهل يوجد تكافؤ مالي، وتوزيع هذا التكافئ، وهل هناك عدالة تحكيمية، وهل هناك توزيع عادل في المباريات بالشكل المناسب بين الفرق، ولوائح ثابتة؟!".

واستطرد: "هناك أندية لا تسمح بوجود تجارب استثمارية مثل تجربة بيراميدز، بسبب المجال الإعلامي لهذه الأندية، ويجب خصخصة كل الأندية وتطرح الاسهم في البورصة، وكل ناد يستحق سيأتي له الرعاة، بدلا من الوكلاء الذين يتحكمون في الأندية".

الزمالك ريال مدريد فلامنجو نصار سموحة خبراء التحكيم

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