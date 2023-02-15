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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لا توجد بالمسجد أعمال ترميم أو صيانة

بعد إصابة سيدة.. أوقاف الإسكندرية: سقوط فورمة جبس بالمسجد نتيجة العوامل الجوية السبب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت مديرية اوقاف الإسكندرية برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق، أن المسجد، الذي سقطت منه أجزاء، وتسبب في إصابة سيدة، لا يوجد به أى أعمال صيانة أو ترميمات وحالة المسجد ممتازة.
وأوضحت المديرية أن ما جرى سقوط فورمة جبس أعلى شباك بالمسجد وتصادف مرور إحدى السيدات أثناء سقوطها، مما تسبب فى إصابتها وجرى نقلها للمستشفى ويجرى متابعة الحالة وكذلك الوقوف على سبب سقوط هذا الجزء.

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وشهدت منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، سقوط أجزاء من مسجد، أسفر عن إصابة سيدة ثلاثينية أثناء مرورها بالمنطقة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تضرب المنطقة حاليًا.
وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا بإصابة سيدة ثلاثينية عقب سقوط أجزاء من مسجد عليها أثناء مرورها بجوار المسجد بسبب سوء الاحوال الجوية.
وبالمعاينة، تبين سقوط «حلية» جبس ضمن الحلى المتواجدة في المسجد بسبب عوامل التعرية نتيجة سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية، وذلك أثناء مرور إحدى السيدات، مما تسبب في اصابتها وجري نقلها للمستشفي ويجري متابعة الحالة وكذلك الوقوف علي سبب سقوط هذا الجزء.
السيدة المصابة تدعي «نهى. م» 39 عاماً ، تصادف مرورها بجوار المسجد أثناء الانهيار مما ادي الي اصابتها وجري نقلها لأحد المستشفيات القريبة.
وتشهد الإسكندرية أمطارا غزيرة وانخفاضا حادا في درجات الحرارة، ضمن موجة من حالة عدم استقرار فى الطقس تدخل يومها الخامس.

 

الاسكندرية محافظة الاسكندرية الاحوال الجوية مستشفي درجات الحرارة سوء الأحوال الجوية درجات الحرارة

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