إنتاج فيلم وثائقي عن مأساة فيلم "راست" واختيار بديل "هالينا هاتشينز"

أعلن منتجو فيلم "راست" اختيار مصور سينمائي جديد لتولي مهمة العمل بدلا من هالينا هاتشينز التي توفيت، أثناء القيام بواجبها وقتلت بالرصاص في أكتوبر 2021.

كما كشف منتجو فيلم "راست" في محاولة لتهدئة الأوضاع بعدما تم تحويل بطل العمل أليك بالدوين إلى المحاكمة بتهمة التسبب في قتل زميلته أثناء التصوير، عن إنتاج فيلم وثائقي عن الحادث.

كان من المقرر استئناف تصوير فيلم "راست" في يناير الماضي، ولكن تم تأجيله إلى أشهر الربيع المقبل، وستتولي بيانكا كلاين منصب مدير التصوير خلفا لهالينا هاتشينز.

سيشمل وثائقي "راست" تفاصيل من الحادث، وحياة هالينا هاتشينز وتسليط الضوء على عملها في هوليوود، تكريما لها على حياتها التي فقدتها أثناء أداء واجبها.

لا يزال أليك بالدوين يلعب دور البطولة في فيلم "راست"، على الرغم من اتهامه بالقتل غير العمد لزميلته، بالإضافة إى مساعد المخرج والمسئول عن تأمين الأسلحة للتصوير، ولكنه نفى مسئوليته الكاملة عن الحادث.

وأكدت محامية متخصصة، أن تصوير فيلم Rust سيتم استكماله، مع مراقبة شديدة ومنع استخدام أسلحة أو ذخيرة قد تؤدي لحادث مماثل.

وكما سيظل أليك بالدوين بطلا لفيلم Rust، فإن جويل سوزا المخرج الذي أصيب أيضا في حادث إطلاق النار برصاصة في الكتف، سيستكمل مهمته في العمل، بعد 15 شهرا من وقوعه في أكتوبر 2021.