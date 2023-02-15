عقب خطوبة السينما.. هجوم من رواد السوشيال ميديا علي البلوجر عمرو راضي

تصدر اسم البلوجر عمرو راضي، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب تقدمه لخطبة حبيبته داخل السينما، مما أثار آراء رواد السوشيال ميديا علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وانقسمت الآراء حول تقدم عمرو راضي لخطبه حبيبته هدير النحاس، وعرض الزواج عليها داخل السينما، وهاجم العديد من رواد السوشيال ميديا فعل عمرو راضي مع خطيبته، بينما تفاعل عدد أخر مع رومانسية عمرو راضي في يوم عيد الحب.

وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا، علي تقدم عمرو راضي لخطبه حبيبته داخل السينما في أجواء رومانسية، كالاتي:

اتمني اتحب في يوم من الايام زي الحب ده كده.

فيديو البلوجر عمرو راضي وخطيبته مهزليش شعره يعني مالكم كدا!!!

نفسي امسك البلوجرز كلهم من اول علي غزلان لحد عمرو راضي واخفي وجودهم من الحياة عشان والله بقي مضر بالصحة.

يعني هي ده كله مكنتش said yes يا اُستاذ عمرو ؟ اومال حضناك ليه ف الصور ! ده احنا بقييييينا ف لندن خلاص ضاع اسلامونا.

وتقدم البلوجر عمرو راضي لعرض الزواج على حبيته، وذلك بطريقة مختلفة وغير تقليدية، وقد عبر مستخدمى التواصل الإجتماعي عن طريقته بأنها ولا في الأحلام.

عمرو راضي يتقدم في السينما لخطبة حبيبته

وعرض البلوجر عمرو راضي لخطبة حبيبته داخل السينما؛ حيث قام في وسط عرض الفيلم وعرض عليها الخطبة وقدم لها خاتم الزواج.

وتزامن تقدم عمرو راضي لحبيبته مع عيد الحب، وهو ما جعل الفتاة تتفاجأ بما فعله في السينما، وكان ذلك وسط هتافات وتصفيق من كل الموجودين داخل السينما .