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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أهمية علبة البيئة بالسيارة ولماذا هي عرضة للسرقة.. تفاصيل

علبة البيئة بالسيارات
علبة البيئة بالسيارات

تعمل علبة البيئة في السيارات علي التخلص من نواتج الاحتراق الناتجة عن عمل المحرك، وتعمل علي تحويلها لغازات خفيفة، وذلك يساعد علي تخفيض الاحتباس الحراري الملوثين للبيئة، وعند إزالة علبة البيئة يتم احتمالية وصول هذه الغازات السامة الناتجة عن الاحتراق لداخل مقصورة السيارة، واذا تم ملاحظة تسريب في السيارة ينتج ذلك بسبب تواجد كسر في أنبوب العادم، وذلك يتسبب في العديد من المشاكل الصحية.

علبة البيئة بالسيارات

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أهمية علبة البيئة بالسيارة

خلال الفترة الماضية تم رصد سرقة أكثر من 50 ألف علبة بيئة من السيارات المتوقفة في الولايات المتحدة، ويأتي هنا التساؤل لماذا يلجأ اللصوص لسرقة علبة البيئة تحديداً وما هي قيمته؟، وكما ذكرنا توجد علبة البيئة داخل نظام العادم "الشكمان"، وتساعد في تنظيف انبعاثات المحرك الذي يعمل بالبنزين أو الديزل.

علبة البيئة بالسيارات

وبناء علي بيانات صادرة من مكتب جرائم التأمين الوطني الأمريكي "NICB "، فقد ارتفعت سرقة علبة بيئة بالسيارات بشكل كبير بسبب وجود ثلاثة معادن ثمينة بداخلها وهم "البلاديوم، والروديوم، والبلاتين".

علبة البيئة بالسيارات

ويتم سرقة علبة البيئة بسبب زيادة سعر وقيمة المعادن المتواجدة بها، حيث يصل سعر " أوقية" الروديوم الي 12 ألف و100 دولار، أي ما يعادل 370 ألف جنيه مصري تقريبا، ومقارنة بسعر الذهب فيصل سعر أوقية  الذهب الي 1850 دولار، أي ما يعادل 56 ألف جنيه مصري تقريبا.

علبة البيئة بالسيارات

أعراض سرقة علبة بيئة من سيارتك

عند البدء في تشغيل السيارة يتم سماع صوت مرتفع قادم من المحرك، بالإضافة الي خروج عادم كثيف مصحوب برائحة نفاذة قادم من أسفل السيارة، ومن هنا يجب علي أصحاب السيارات التأكد بأن علبة البيئة قد تم سرقتها.
 

علبة البيئة نواتج الاحتراق غازات خفيفة الاحتباس الحراري المشاكل الصحية البلاديوم الروديوم البلاتين

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