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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء للزوج المتوفي بالرحمة والمغفرة.. كلمات تدخل السرور عليه فى قبره

صدى البلد

دعاء للزوج المتوفي .. الزوج هو نصف الحياة الآخر لزوجته يحنو عليها ويشاركها في أمور حياتها وإدارة أسرتها بحلوها ومرها، لكن الفاجعة حين وفاته، والأكبر عند ترك أولاده فتقوم برعايتهم، وكلما اشتد الحمل عليها تتذكره فتحزن ولا ملجأ لها سوء الدعاء للزوج المتوفى ورفع يدها لأبواب السماء أن يعينها على حياته وأن يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال ويجعل مثواه الجنة، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء للزوج المتوفي بالرحمة والمغفرة

دعاء للزوج المتوفي

اللهم ارحم زوجي، اللهم ارحم زوجي؛ رب إنه خرج مني وأنا استودعتك إياه فاحفظه لي بحفظك حتى ألقاه، وأسكنه الجنة واجزه عني رفيع منازلها اللهم أفسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة؛ اللهم أجعل ما أصابه تكفيرًا له ورفعة لدرجاته؛ اللهم أدخله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.

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دعاء لزوجي المتوفي بالرحمة والمغفرة 

اللهم أطعم زوجي من ثمار الجنة واجعل من نهر الكوثر شرابه اللهم افسح له في قبره وافتح له باب تهب منه نسائم الجنة لا يسد أبدا، ربي اغفر له وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا الله يا كريم مد لزوجي في قبره، اللهم مد له في بصره، اللهم اجعل قبر زوجي روضة من روض الجنة يا الله، اللهم لا تجعل لزوجي قبره حفرة من حفر النار، اللهم ارزق أهله وأحبابه الصبر، اللهم يا الله آجرني في هذه المصيبة، واخلف علي بما هو خير لي، اللهم لا تفتني من بعده، اللهم لا تحرمني أجره، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اللهم ابدل لزوجي دارا خيرًا من داره، اللهم ابدله أهلًا خيرًا له من أهله، اللهم أبدله زوجًا خيرًا من زوجه، اللهم ادخل زوجي الجنة، اللهم أدخله الجنة، يا الله أعزه من عذاب القبر، وأعزه يا الله من عذاب النار.

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دعاء للزوج المتوفى بالرحمة والمغفرة 

اللهم ارحم زوجي الغالي  واسكنه جنة الفردوس الأعلى. اللهم ارحم من سكنوا القبور وفارقوا الأهل والدور فإنك أنت العزيز الغفور.

اللهم تقبل منه القليل و تجاوز عنه التقصير اللهم اجعل مرضه كفارة لجميع ذنوبه . و اجعل آخر عذابه عذاب الدنيا . اللهم ثبته بالقول الثابت وارفع درجته واغفر خطيئته وثقل موازينه . اللهم حاسبه حسابا يسيرا يامن هو أرحم من عباده بأنفسهم و من الأم بولدها. اللهم حرم لحمه و دمه و بشرته على النار .
 

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دعاء لزوجي الميت بالرحمة والمغفرة 

اللهم افتح له أبواب جنتك و أبواب رحمتك يا الله .

اللهم اغفر له حتى لا يبقى من المغفرة شئ. اللهم ارض عنه حتى لا يبقى من الرضا شئ .

اللهم أطعم زوجي من ثمار الجنة واجعل من نهر الكوثر شرابه، اللهم افسح له في قبره وافتح له باب تهب منه نسائم الجنة لا يسد أبدا، ربي اغفر له وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. يارب عطر قبر زوجي برائحة الجنه، اللهم ارحم روحا رحلت ولم يكتفي قلبي من حبه واجعل الجنه داره واجمعني به في جناتك يوم نلقاك.

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اللهم ارحم ذلك الجسد النائم الطاهر، اللهم اسكب على زوجي السكينة والرحمة والمغفرة اللهم اجعله من عبادك السعداء.

اللهم أرحم زوجي ف هو أغلى ما فقدت، ربي إني اشتقت لمبسمه ف أجعله يارب مبتسم في فردوسك الأعلى اللهم أجعل الجنة داره و مقره. اللهم أرحم من لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم وأسقها بفيض من جنتك.
وهب لهم سعه لا يرى لها نهاية، اللهم أرحم زوجي وأموات المسلمين.

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