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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخاوف البشرية على طريقة الرقص الحديث بمسرح الجمهورية

فرقة الرقص المسرحى
فرقة الرقص المسرحى الحديث

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض "زفير" تصميم وإخراج مناضل عنتر، وذلك فى الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة 16 و17 فبراير على مسرح الجمهورية.

صمم الديكور المهندس أحمد زايد، والإضاءة الدكتور عمرو عبد الله، وتناقش فكرة العرض مخاوف الإنسان منذ لحظاته الأولى على الأرض، والمواجهات التي تعكس شراسة المخلوقات الأخرى، وشعور المعاناة الذى ينتج عنه حالات التوتر من المخاطر الحقيقية أو الوهمية ليدفع بالسلوك أحياناً إلى خارج حدود المنطق.

يشار إلى أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية، وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا. 

وشاركت في الكثير من المهرجانات العالمية، كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية، وحصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومى للمسرح عن عرض “الفيل الأزرق” عام 2015.

فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض زفير مناضل عنتر احمد زايد الرقص المسرحي الحديث

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