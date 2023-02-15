للنهوض بالمحصول.. كفر الشيخ تنفذ المدرسة الحقلية للقمح في قلين| صور

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، المدرسة الحقلية الخاصة بمحصول القمح بمركز قلين، وذلك تحت رعاية مشروع ترشيد استخدام مياه دلتا النيل بالمشاركة مع Giz ووحدة تطوير الري الحقلي.



وأكد الدكتور ناجح غريبة، وكيل وزارة الزراعة بمحافطة كفر الشيخ، على أهمية تنفيذ المدارس الحقلية من أجل النهوض بإنتاجية محصول القمح والتأكيد على ضرورة تنفيذ العمليات الزراعية والتوصيات الفنية الخاصة بالمحصول.

وفي سياق آخر، عقد المهندس السيد عتمان، مدير الإدارة الزراعية بالحامول، بحضور رؤساء الأقسام ومديري الجمعيات، اجتماعاً للتنبيه والتشديد بمنع أي تعديات والالتزام التام بالتعليمات والمرور والمتابعة المستمرة على المحاصيل الزراعية الشتوية لتنفيذ التوصيات الفنية.

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