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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم 16-2-2023 فى القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

صدى البلد

يبحث كثير كل يوم يكثر على محرك البحث العالمي جوجل عن مواقيت الصلاة.. ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب مدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

ويؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة ٥:٠٧ ص، ويبقي على صلاة الفجر 4 ساعات و7 دقائق فإن استطعت أن تقيم الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجْر ٥:٠٧ ص
الشروق ٦:٣٤ ص
الظُّهْر ١٢:٠٩ م
العَصر ٣:٢٠ م
المَغرب ٥:٤٤ م
العِشاء ٧:٠٢ م

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مواقيت الصلاة فى الجيزة 

الفجْر ٥:٠٧ ص
الشروق ٦:٣٥ ص
الظُّهْر ١٢:٠٩ م
العَصر ٣:٢٠ م
المَغرب ٥:٤٤ م
العِشاء ٧:٠٢ م

مواقيت الصلاة فى الاسكندرية 

الفجْر ٥:١٣ ص
الشروق ٦:٤١ ص
الظُّهْر ١٢:١٤ م
العَصر ٣:٢٤ م
المَغرب ٥:٤٨ م
العِشاء ٧:٠٧ م
 

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مواقيت الصلاة فى اسوان 

الفجْر ٤:٥٨ ص
الشروق ٦:٢١ ص
الظُّهْر ١٢:٠٢ م
العَصر ٣:١٨ م
المَغرب ٥:٤٤ م
العِشاء ٦:٥٨ م

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