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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع فتاة في حادث عبور مشاة بالبحيرة

مصرع طفلة في البحيرة
مصرع طفلة في البحيرة

لقيت قبل قليل طفلة مصرعها إثر تعرضها لحادث عبور مشاة حيث صدمتها سيارة أمام قرية نكلا العنب التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ايتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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مصرع طفلة في البحيرة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق أمام قرية نكلا العنب بدائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

نقل جثة الطفلة إلي ثلاجة حفظ الموتى 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين وفاة طفلة تدعى « روفان رامي عبدالسلام»، 5 سنوات مقيمة قرية نكلا العنب، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ايتاي العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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