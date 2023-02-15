تزامنًا مع أول اجتماع له.. اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات في مصر

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن اختصاصات المجلس الاعلي لصناعة السيارات ، وذلك تزامنا مع أول اجتماع له برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات

يهدف المجلس الأعلى لصناعة السيارات وفقا للقانون المقدم من الحكومة للمجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، ويختص في سبيل ذلك بالآتى:

إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.

وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.

اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أجلت لجنة الصناعة بمجلس النواب مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن انشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات بسبب الجدل حول تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

