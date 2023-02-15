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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انخفاض أسعار الدواجن في مصر خلال الفترة المقبلة بعد قرار الحكومة

الدواجن
الدواجن

أيدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار الحكومة بشأن إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة  العقارية لمدة 3 سنوات، قائلة:" خطوة إيجابية لهبوط أسعار الدواجن في مصر".

انخفاض أسعار الدواجن

واكدت “الكسان” لـ"صدى البلد"، أن تحرك الحكومة اليوم دليل على أن القيادة السياسية تشعر بالمواطن المصرى حيث أن أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية شهدت ارتفاع كبير وقرار الحكومة اليوم يجعل الأسعار تنخفض بشكل كبير مما يصب فى صالح المواطن.

وتابعت عضو مجلس النواب، حديثها قائلة:" الحكومة بتعمل اللى عليها عشان الاسعار تنخفض وسوف تراقب الأسعار خلال الفترة المقبلة من أجل التأكد من انخفاضها من عدمه".

وتجدر الإشارة الي موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى، ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك فى إطار تمويل مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والموقع فى القاهرة بتاريخ 25/7/2022 بمبلغ 1.850.260 يورو.

وتمت الإشارة إلى أن الهدف من تنفيذ مشروع تطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى هو إعادة تأهيله، وتحديث مختلف أنظمة الاتصالات بالمعدات المتحركة فى السكك الحديدية الحالية لزيادة السعة الإجمالية والسلامة.

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