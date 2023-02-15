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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساكا يقود تشكيل آرسنال لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

بوكايو ساكا
بوكايو ساكا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لملاقاة آرسنال، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال

وضم تشكيل آرسنال كلا من:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: تومياسو - ويليام ساليبا - جابرييل - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بنجامين ساكا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نيكيتاه

وتُقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ الإمارات” معقل فريق أرسنال.

ويحتل آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

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