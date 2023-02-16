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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

إحياء ليلة الإسراء والمعراج 2023 .. 3 أمور يغفلها الكثيرون

ليلة الإسراء والمعراج
ليلة الإسراء والمعراج

يكثر البحث عن كيفية إحياء ليلة الإسراء والمعراج 2023، والتي توافق يوم السبت 18 فبراير الجاري، السابع والعشرون من رجب 1444هـ.

ولـ إحياء ليلة الإسراء والمعراج فضل عظيم، حيث أوصت دار الإفتاء بصيامها للمقتدر، كما بينت المؤسسات الدينية فضل إحياء ليلة الإسراء والمعراج، يقول الدكتور فتحي الفقي، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، إن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة عظيمة نحيي فيها ذكرى الرحلة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم من عالم الأرض أي الدنيا إلى العوالم العلوية النورانية ليظهر لنا نحن أتباعهُ ولكل البشرية أنَّ ثمة طريق مفتوح من المُلك إلى الملكوت.

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وأضاف عضو هيئة كبار علماء الأزهر، في تصريحات له، أن المعراج النوراني في طريق الترقي والكمال الروحاني يتم باتباع الرسول والسير على خطاه المحمدية، ومن المستحب إحياء هذه الليلة بالذكر والصلاة والمناجاة بين يدي الله والصلاة والسلام على رسول الله حبيب الله نور عرش الله الذي قرّبهُ الله تعالى واصطفاه وأدناه حتى كان قاب قوسين أو أدنى.

وحول كيفية إحياء ليلة الإسراء والمعراج، قال، إنه على المسلم أن يتهيأ للتجليات النورانية والفيوضات الرحمانية لهذه الليلة العظيمة الرجبية ليلة السابع والعشرين من رجب شهر الله جل جلاله، وذلك من خلال صلاة التسابيح وأن يستحضر المسلم في قلبه ووعيه ما جرى في تلك الليلة وتستشعر معاني المعراج كرحلة سماوية إلى السماوات العلية.

إحياء ليلة الإسراء والمعراج

1- صلاة التسابيح فهي مشروعةٌ ومستحبةٌ، وثوابها معلومٌ بما ورد في الحديث لمن فعلها وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة؛ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه العباس رضي الله عنه: «يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيكَ! أَلَا أَمْنَحُكَ! أَلَا أَحْبُوكَ! أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ! إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ: أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تَصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُها عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً».

2- صيامها: قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج احتفاء بأن الله منَّ على رسولنا صلى الله عليه وسلم بتلك المعجزة وبنزول فرض الصلوات الخمس.

3- الدعاء: الدعاء عبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز الدعاء في كل وقت وفي كل حين، فلا تبخل على نفسك بالدعاء بما هو مأثور عن النبي وصحابته والصالحين وما فتح به الله على قلبك. 

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