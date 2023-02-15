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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

دور على الموبايل ده عندك.. بيتباع مستعمل بـ 42 ألف جنيه

نوكيا 6210
نوكيا 6210

يبدو أن عراقة علامة “نوكيا” الفنلندية وتعلق الملايين بها حول العامل منذ القرن الماضي لازالت حتى اللحظة تجذب الأنظار لإصداراتها القديمة بالرغم من مرور سنوات عدة، حيث تحظى موديلات Nokia الشهيرة المستعملة بأسعار جنونية على مواقع البيع الشهيرة “أونلاين”.

عرض موقع “ايباى” الأمريكي الشهير هاتف نوكيا 6210 "مستعمل" مقابل سعر 1380 دولاراً أمريكياً، ما يعادل 42 ألف جنيه مصري، ويتشهر الموقع الأمريكي ببيع هواتف نوكيا الشهيرة عليه بأسعار مرتفعة للغاية.

لك أن تتخيل اذا تواجد بحوذة عائلتك وأصدقائك المقربين مجموع 10 هواتف من هاتف نوكيا 6210، ستجمع أكثر من 420 ألف جنيه من خلال عرضه للبيع على موقع “ايباى” الأمريكي.

نوكيا 6210

كان قد أعلنت نوكيا الفنلندية رسمياً عن هاتفها الشهير 6210 فى شهر فبراير من عام 2000، ولاقي رواجاً كبيراً.

هاتف نوكيا الأسطوري  3310

يذكر أن هاتف نوكيا الأسطوري  3310 بأسعار وصلت لـ 1346 دولاراً أمريكياً، مايعادل 41 ألف جنيه معروض أيضاً بسعر مقارب على موقع “ebay”.

ويتشترط أن يكون الهاتف بحالته الأصلية ويعمل بدون مشاكل، كما هو مدون فى معظم الإعلانات التى ظهر فيها هاتف نوكيا الأيقوني، والذى يحظى بشعبية جارفة ولازال يتعلق به الملايين حتى اللحظة.

نوكيا نوكيا 6210 ايباى الحاجة فهيمة ebay

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