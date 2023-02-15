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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء إيراني يخص أرصدتها الأجنبية في العراق

العراق وايران
العراق وايران



اتخذت إيران إجراء عاجلا بشأن أرصدتها في بنوك العراق حيث طرحت  100 مليون يورو من أرصدتها في العراق للبيع اليوم الأربعاء، في ضوء الانفراج المسجل في سوق العملة الأجنبية.


 

وبحسب الموقع الإعلامي للبنك المركزي والمصارف الايرانية "ايبنا" اليوم الأربعاء، فقد  تم عقد صفقات بيع بقيمة 300 مليون يورو عبر منصة " نيما "الالكترونية يوم أمس (مخصصة لبيع المصدرين حوالاتهم من النقد الأجنبي).


ولفت إلى أنّه اليوم أيضا تم طرح 100 مليون يورو عبر المنصّة المذكورة، حيث تم عقد صفقات بقيمة 28 مليون يورو للشركات الخاصة، وبقية المبلغ قيد المراحل النهائية من البيع.

وأضاف "ايبنا" أن طرح الأرصدة الإيرانية الموجودة ب‍العراق سيتواصل في الأيام المقبلة، وأن التجار سيتمكنون عبر هذه الانفراجة من تسريع وتيرة العمليات التجارية والمصرفية عبر تلك الأرصدة فضلا عن تغطية واردات السلع الأساسية بشكل سريع ومناسب.

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