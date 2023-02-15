وفاة المسئول الأول للبحث والإنقاذ بتركيا أثناء تواجده في مناطق الزلزال

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بوفاة منسق البحث والإنقاذ بجمعية بشير متين دوروكلو، بعد أن توجه إلى كهرمان مرعش لإغاثة متضرري الزلزال.

وذكرت الصحف التركية :"توفي منسق البحث والإنقاذ بجمعية بشير متين دوروكلو، الذي توجه إلى كهرمان مرعش من قوجالي لدعم جهود البحث والإنقاذ ، بنوبة قلبية أثناء العمل".

اعتقلت الداخلية التركية 15 شخصا من رابطة مشجعي نادي "بشكتاش" التركي قاموا بترديد عبارات عنصرية ضد السوريين والأفغان، حسبما ذكرت وسائل إعلامية تركية.

وأفادت الوسائل الإعلامية أن مغردين تداولوا مقطع فيديو لشبان أتراك في مدينة كهرمان مرعش التركية، وهم يطلقون شعارات تحريضية على اللاجئين السوريين وغيرهم في تركيا.

وأظهر المقطع مجموعة من الشباب وهم يردّدون: "لنطلق النار على السوريين في هاتاي، لنطلق النار على الأفغانيين في مرعش".