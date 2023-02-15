تركيا..اعتقال 15 شخصا طالبوا بإطلاق النار على السوريين والأفغان في مناطق الزلزال

اعتقلت الداخلية التركية 15 شخصا من رابطة مشجعي نادي "بشكتاش" التركي قاموا بترديد عبارات عنصرية ضد السوريين والأفغان، حسبما ذكرت وسائل إعلامية تركية.

وأفادت الوسائل الإعلامية أن مغردون تداولوا مقطع فيديو لشبان أتراك في مدينة كهرمان مرعش التركية، وهم يطلقون شعارات تحريضية على اللاجئين السوريين وغيرهم في تركيا.

وأظهر المقطع مجموعة من الشباب وهم يردّدون: "لنطلق النار على السوريين في هاتاي، لنطلق النار على الأفغانيين في مرعش".

وكانت قد نقلت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول المستجدات عن الزلزال المدمر.

وجاء في وسايل الإعلام:"حضر الرئيس أردوغان البث المباشر لحملة التبرع وقال الرئيس التركي "تركيا قلب واحد" .

وأعلن الرئيس التركي أن أعضاء مجلس الوزراء تبرعوا للمنكوبين من الزلزال، قائلا:"بصفتنا أعضاء في مجلس الوزراء ومسؤولين عموميين في مجلس الوزراء ، تبرعنا ب 136 مليونا و 589 ألف ليرة لضحايا الزلزال".