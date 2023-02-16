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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين يصدم أندية الدوري الممتاز بشأن المشاركة في البطولة العربية

عامر حسين
عامر حسين

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمشرف على لجنة المسابقات، أنه يقدر رغبة الأندية في المشاركة بالبطولات القارية والعربية، في ظل الحاجة للأموال.

وقال حسين في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأندية دائمًا تشتكى من ضيق الوقت وضغط المباريات رغم أنها في حاجة للأموال، وأقدر رغبات الأندية في المشاركة بالبطولات خصوصا أن مكافآت المشاركة أصبحت بالدولار، لتسديد رواتب الأجهزة الفنية واللاعبين المحترفين، أقوم بمراعاة النادي ولكنهم يعودون للشكوى بسبب جدول المباريات المضغوط".

وأضاف: "كل موسم نضع جدول المباريات في بداية الموسم، ثم نفاجئ بوجود شكاوي من ضغط المباريات، هذا السيناريو أصبح يتكرر بشكل سنوي، عندما نقوم بإجراء القرعة لا أحد يتحدث، وينتظرون حتى يبدأ ضغط المباريات ونتلقى الشكاوي".

وتابع: "الأندية المصرية رفضت النظام الذي كانت أريد تطبيقه بشأن بطولة الدوري وذلك لأسباب تسويقية، والأندية تسافر في رحلاتها خارج مصر بطائرات خاصة ورغم ذلك يتم الشكوى من ضغط المباريات، والكاف يتواصل مع الأندية من أجل المشاركة في البطولات ولم يتم التواصل مع اتحاد كرة القدم المصري".

وواصل: "سبق وتم الاجتماع مع أندية الدوري المصري، كما عقدت رابطة الأندية معهم أيضا وشرحوا لهم كافة الأوضاع، وفي الموسم الحالي قمنا بالإبقاء على فريق 2001، من أجل مساعدة الفرق في البطولات، ورغم ذلك تلقيت في الأسبوع الماضي طلبات بتأجيل المباريات".

وأتم: "في نهاية الموسم، سوف يتم الغاء منافسات بطولة دوري الشباب 2001".

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