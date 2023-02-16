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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يوضح حقيقة وجود الكائنات الفضائية

إيلون ماسك يوضح حقيقة
إيلون ماسك يوضح حقيقة وجود الكائنات الفضائية

علق رجل الأعمال وأغنى رجل في العالم  إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات «تويتر»، و«سبيس إكس»، و«تيسلا،  خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في مدينة دبي الإماراتية، على حقيقة وجود الكائنات الفضائية، ووضح أن الأجسام الطائرة التي ظهرت مؤخرا في أمريكا لا علاقة لها بالكائنات الفضائية.

 

جدير بالذكر أنه وضح ذلك أثناء سؤال توجه له عن الأجسام التي تم إسقاطها في فضاء أمريكا سواء كانت مخلوقات فضائية أم لا. وكان رد إيلون ماسك : «لا أعتقد أنها كذلك..لم أر يومًا وجود مخلوقات فضائية في المجرة ولم نجد أي شىء من هذا القبيل في Space X».

 

جدير بالذكر أن شركة Space X هي شركة أسسها إيلون ماسك عبارة عن تقنيات استكشاف الفضاء، وتعمل على تصنيع الطيران والنقل الفضائي.

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كما ناقش الملياردير الأمريكي خلال مشاركته في القمة ، العديد من المواضيع من بينها الحديث عن تويتر وقال إنه يتم متابعة المنصة، من أجل جعل تويتر مكانا أكثر مصداقية وبناء سمعة أفضل للمنصة، وذلك من خلال رصد الحسابات المزيفة على المنصة.


كما تطرق ماسك لموضوعات أخرى مشاركته في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في مدينة دبي الإماراتية، إنه يعمل لساعات طويلة تستمر منذ استيقاظه حتى وقت النوم. وأشار أنه ينام 6 ساعات فقط في الليل، وأنه يعمل لساعات طويلة تمتد منذ أن يستيقظ حتى موعد نومه، لكي ينجز الكثير من الأعمال.

 

وأضاف ، أنه يعلم أن ساعات العمل الطويلة ليست مفيدة ومناسبة للجميع، وأنه يتمنى أن يعمل لساعات أقل من ذلك.

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