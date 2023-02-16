نجم النادي المصري: صفقة الأهلي الجديدة فاشلة

أكد حسام غويبة، نجم فريق المصري البورسعيدي السابق أن فريق المصري البورسعيدي يضم لاعبين مميزين عن اللاعبين الأجانب في الأهلي والزمالك الذين تم التعاقد معهم في الموسم الجاري.

وقال حسام غويبة، نجم فريق المصري البورسعيدي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن البرازيلي برونو سافيو صفقة فاشلة في النادي الأهلي ولم يقدم أوراق اعتماده حتى الأن مع النادي وجماهير القلعة الحمراء".

وتابع:" صفقات المصري "مميزة" والجهاز الفني بقيادة حسام حسن يتحمل تراجع النتائج في مسابقة الدوري الممتاز ".