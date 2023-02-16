تحت 150 ألف درهم| 5 سيارات موديلات 2023 في الإمارات

ينتشر داخل السوق الإماراتي للسيارات، أنواع مختلفة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، وذلك من أجل توفير جميع إصدارات السيارات أمام المواطنين الإمارتين، لمساعدتهم علي المقارنة بين السيارات ومحركاتها ومواصفاتها المختلفة، واختيار الإصدار المناسب لاحتياجاتهم، والذى يساعدهم علي قضاء أغراضهم بسهولة.

يقدم موقع صدى البلد 5 سيارات 2023 مميزين في الإمارات أسعارهم أقل من 150 ألف درهم :

1- كيا سيلتوس موديل 2023

زودت سيارة كيا سيلتوس قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 حصان، وعزم دوران 151 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 50 لتر .

كيا سيلتوس موديل 2023

تباع سيارة كيا سيلتوس موديل 2023 في سوق السيارات الإماراتي بأسعار تبدأ من 75 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 101 ألف درهم إماراتي .

2- بي ام دبليو M5 موديل 2023

تمتلك سيارة بي ام دبليو M5 محرك سعة 4400 سي سي تيربو، ينتج قوة 617 حصان، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

بي ام دبليو M5 موديل 2023

سعر سيارة بي ام دبليو M5 موديل 2023 في الإمارات يصل الي 107 ألف درهم إماراتي .

3- تويوتا كامري موديل 2023

تحتوي سيارة تويوتا كامري علي محرك سعة 2500 سي سي، ينتج قوة 215 حصان، وعزم أقصي للدوران 221 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 50 لتر.

تويوتا كامري موديل 2023



تقدم سيارة تويوتا كامري موديل 2023 للبيع في السوق الإماراتي للسيارات بأسعار تبدأ من 98 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 139 ألف درهم إماراتي .

4- بيجو 508 موديل 2023

تستخدم سيارة بيجو 508 محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران 240 نيوتن/متر، وقوة 165 حصان، مقترن بعلبة تروس أتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتستهلك السيارة 6.8 لتر لقطع 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.5 ثانية.

بيجو 508 موديل 2023

أسعار سيارة بيجو 508 موديل 2023 في الإمارات تبدأ من 109 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 154 ألف درهم إماراتي.

5- نيسان اكس تريل موديل 2023

تحصل سيارة نيسان اكس تريل علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، ينتج عزم دوران 244 نيوتن/متر، وقوة 181 حصان، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتستهلك السيارة 15.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

نيسان اكس تريل موديل 2023

تأتي سيارة نيسان اكس تريل موديل 2023 في الإمارات بأسعار تبدأ من 99.900 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 148 ألف درهم إماراتي .

