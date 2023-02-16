ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق عن غياب ثنائي الأهلي عن مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

ونشر شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك “ ايمن اشرف خارج قائمة الاهلي الي السودان رؤية فنية وساڤيو للإصابة”.

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي موعد بطولة كأس السوبر المصري، بين الزمالك بطل الدوري 2021-2022 مع الفائز من نهائي كأس مصر الذي يجمع الأهلي وبيراميدز.

موعد كأس السوبر المصري بين الزمالك وبطل الكأس

وتحدد لقاء كأس السوبر المصري يوم 5 مايو القادم، ويجمع الزمالك بالفائز من الأهلي وبيراميدز.

وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي.

وكانت النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر قد أقيمت في شهر أكتوبر 2022 في ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.