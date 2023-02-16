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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دور الـ16.. صحيفة إماراتية تفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي والزمالك بالبطولة العربية

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

فجرت تقارير صحفية إماراتية مفاجأة، بشأن مشاركة ناديي الأهلي والزمالك في البطولة العربية للأندية، نسخة عام 2023.

وأطلق الاتحاد العربي لكرة القدم، مسمى كأس الملك سلمان على بطولة الأندية العربية، ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فإن من المقرر، أن تتأهل 10 أندية مباشرة إلى دور الـ16 من كأس الملك سلمان للأندية العربية، من ضمنها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأضافت: "الأندية التي ستتأهل هي الهلال والنصر والاتحاد من السعودية، والزمالك والأهلي من مصر، و الترجي التونسي والوداد والرجاء من المغرب، بالإضافة إلى السد القطري، وشباب بلوزداد الجزائري".

وتقام البطولة العربية بنظام تصفيات تمهيدية، ومن ثم نهائيات، في مدن أبها والباحة والطائف.

وستشهد البطولة العربية للأندية التي سيتم تنظيمها في المملكة العربية السعودية، وجود أندية كبرى، في ظل الجوائز المالية الكبيرة التي تم رصدها للفرق المشاركة.

الأهلى الزمالك البطولة العربية الاتحاد العربي لكرة القدم كأس الملك سلمان

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