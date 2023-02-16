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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. موعد الإسراء والمعراج 2023 .. و4 كلمات للتحصين في الجمعة الأخيرة من رجب

المعراج
المعراج

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في النشرة الدينية. 

 

تحصين ليلة الجمعة الأخيرة من رجب .. أدركه بـ 4 كلمات حتى الفجر

 

موعد الإسراء والمعراج 2023 .. اعرف التاريخ الصحيح وأقوال العلماء فيها

 

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النشرة الدينية.. موعد الإسراء والمعراج 2023 .. و4 كلمات للتحصين في الجمعة الأخيرة من رجب

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