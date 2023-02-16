النشرة الدينية.. موعد الإسراء والمعراج 2023 .. و4 كلمات للتحصين في الجمعة الأخيرة من رجب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
تحصين ليلة الجمعة الأخيرة من رجب .. أدركه بـ 4 كلمات حتى الفجر
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4 أمور ترفع العبد إلى أعلى الدرجات ..علي جمعة يوضحها
هل رأى النبي سيدنا جبريل بصورته كاملة ؟
نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
دعاء لمن ضاقت عليه الأرض بما رحبت .. ردده سيأتيك الفرج عاجلا
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9 كلمات قالها النبي بعد صلاة الصبح.. واظب عليها
دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يحول حياتك لسعادة وييسر جميع أمورك
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