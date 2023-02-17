تويتر تسمح لشركات تصنيع القنب بالإعلان عبر منصتها

تحاول إدارة تويتر جني أرباح بمختلف الطرق، سواء من خلال إضافة خدمات بريميوم يتمتع بها من يدفع اشتراكا شهريا مثل تويتر بلو أو عبر تسهيل الخدمات للمعلنين، ومؤخرا أعلنت الشركة عن تغيير في سياساتها التي تخص الترويج والدعاية.

وفقا لتقرير جديد من موقع gizmochina التقني، سمحت إدارة تويتر لشركات تصنيع نبات القنب أو "الحشيش" بالإعلان عن منتجاتها عبر المنصة وكتبت على موقعها "من الآن فصاعدًا ، يسمح Twitter للمعلنين بالترويج للعلامات التجارية المختلفة المتعلق بالقنب ومواد CBD وTHC والمنتجات والخدمات ذات الصلة بالقنب".

بمعنى آخر ، يمكن للشركات التي تبيع المنتجات التي تحتوي على مواد القنب والمواد الأخرى ذات الصلة الإعلان بحرية تامة على منصة التواصل الاجتماعي ولكن مع بعض الشروط البسيطة، ستظل هناك بعض القوانين المنظمة لعملية الدعاية وما يمكن الإعلان عنه وما لا يمكن.

Twitter

يُحظر على الإعلانات الترويج المباشر للحشيش أو حتى عرض بيع الحشيش نفسه، يجب أم يكون مادة من ضمن مواد المنتج، ومع ذلك ، هناك بعض الاستثناءات لأنواع معينة من القنب ومنتجات CBD وستكون هناك قيود في الترويج على أساس العمر والموقع الجغرافي للحد من مشاهدة الإعلانات المتعلقة بالقنب، وبالتالي ستكون موجهة إلى فئة محددة من المستخدمين.

هذا التحول الجديد في السياسة الإعلانية هو أحدث قرار في سلسلة التغييرات على Twitter بعد أن استحوذ إيلون ماسك الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات على الشركة، ليصدر عددا من القرارات التي وصفت بالعشوائية وغير المدروسة منها إقالة كل فريق الدعاية والإعلان في الشركة وبالتالي خسارة معظم المعلنين الكبار وانسحابهم.

ألمح البيان الرسمي لتويتر، إلى أن شركات بيع منتجات الحشيش يمكن أن تستخدم منصة تويتر للوصول إلى عدد جمهور أكبر وأوسع، مضيفة أيضًا أن المحادثات المتعلقة بالقنب عبر تويتر تستحوذ على اهتمام عدد كبير من المستخدمين.

وأضاف البيان "المحادثات التي تأتي فيها سيرة الحشيش أكبر من عدد المحادثات حول مواضيع مثل الطهي والأطعمة والحيوانات الأليفة ولعب الجولف ، بالإضافة إلى كل فئات الأكل والمشروبات بما في ذلك الوجبات السريعة والقهوة والمشروبات الكحولية".