متوجعوش دماغنا.. تغريدة صادمة للاعب الزمالك السابق عن قرار الفيفا بشأن قيد الصفقات

علق إبراهيم سعيد، لاعب الزمالك السابق، على قرار الفيفا بشأن أزمة قيد اللاعبين في الزمالك في الانتقالات الشتوية.

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي على تويتر:" اتحاد الكرة : يا فيفا أنا منعت الزمالك من القيد!!

‏رد الفيفا: طيب وانا مالي ‏متوجعوش دماغنا".

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم الرد الخاص بالاستفسار عن صحة إجراءات قيد لاعبي نادي الزمالك، خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة.

وجاء الرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه شأن داخلي، وعلى الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد.

وبناء على رد "فيفا" والطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات، جارٍ إحالة الأمر إلى اللجنة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، للفحص والرد.