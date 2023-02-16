فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

قدمت مذيعة موقع صدى البلد شروق عادل تغطية جديدة عن ظهور فيروس جديد بعد عدة فيروسات ظهرت بعد كورونا، وهو فيروس " ماربورج".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من فيروس ماربورج، وأعلنت علي موقعها إحصائية بمرض فيروس جديد يطلق عليه ماربوج بغينيا الاستوائية، وتم اكتشاف تسع حالات ووفيات ست عشرة حالة اشتباه .

وخاطبت وزارة الصحة والسكان ، مديرياتها وقطاعاتها المختلفة بكافة المحافظات في منشور حمل عنوان «فوري وعاجل»، وقالت وزارة الصحة في الخطاب إنه إيماء إلى اعلان منظمة الصحة العالمية على موقعها ودولة غينيا الاستوائية بشأن حدوث (۹) حالات وفاة وعدد (١٦) حالة اشتباه بمرض فيروس ماربوج ، وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان للاستعداد المبكر لأي أحداث صحية غير عادية ومتابعة الوضع الوبائي للأمراض في دول العالم من خلال ما ينشر على موقع منظمة الصحة العالمية والمواقع الصحية الأخرى ذات الصلة.



وبالنسبة لمصر فهي خالية تمامًا من فيروس ماربوج، وما تم من عبارة عن إجراءات احترازية تحسبًا لأي طارئ وفقًا لآليات ترصد الأوبئة والفيروسات المتعارف عليها عالميًا .



لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الفيروس الجديد، يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي: