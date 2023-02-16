عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة موقع صدى البلد شروق عادل تغطية جديدة عن ظهور فيروس جديد بعد عدة فيروسات ظهرت بعد كورونا، وهو فيروس " ماربورج".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من فيروس ماربورج، وأعلنت علي موقعها إحصائية بمرض فيروس جديد يطلق عليه ماربوج  بغينيا الاستوائية، وتم اكتشاف تسع حالات ووفيات ست عشرة حالة اشتباه .

وخاطبت وزارة الصحة والسكان ، مديرياتها وقطاعاتها المختلفة بكافة المحافظات في منشور حمل عنوان «فوري وعاجل»، وقالت وزارة الصحة  في الخطاب إنه إيماء إلى اعلان منظمة الصحة العالمية على موقعها ودولة غينيا الاستوائية بشأن حدوث (۹) حالات وفاة وعدد (١٦) حالة اشتباه بمرض فيروس ماربوج ، وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان للاستعداد المبكر لأي أحداث صحية غير عادية ومتابعة الوضع الوبائي للأمراض في دول العالم من خلال ما ينشر على موقع منظمة الصحة العالمية والمواقع الصحية الأخرى ذات الصلة.


وبالنسبة لمصر فهي خالية تمامًا من فيروس ماربوج، وما تم من عبارة عن إجراءات احترازية تحسبًا لأي طارئ  وفقًا لآليات ترصد الأوبئة والفيروسات المتعارف عليها عالميًا . 


لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الفيروس الجديد، يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

شروق عادل ماربوج نظمة الصحة العالمية كورونا وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب صدمته بمبلغ الغرامة.. كهربا يوجه رسالة نارية وغامضة

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

رد عاجل من الخطيب لوزير الرياضة قبل مغادرة بعثة الأهلي إلى السودان

مثير للشفقة.. بيان عاجل من أمريكا بشأن الهجوم الروسي الكبير في أوكرانيا

500 ألف دولار كل سنة.. مفاجأة| الزمالك يصدم كهربا من جديد

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

بايدن: لن نعتذر للصين وأتطلع إلى التواصل مع شي

أول 28 يوما من ولادة الطفل .. الصحة تكشف عن معلومة مهمة

جدول ترتيب الدوري المصري..الأهلي وبيراميدز وفيوتشر في الصدارة والزمالك رابعا

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

بايدن: تمكنا من حماية المواقع الحساسة ضد المنطاد الصيني.. ولن نعتذر لبكين

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. التضامن تفتتح أول مركز وطني للكفالة بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين حق.. صدمة بوفاة رضيع بعد نشر صورته على فيسبوك بيومين

مرض خطير يصيب الرجال .. اكتشف أعراض سرطان البروستاتا

دراسة تحذر من دواء شهير يسبب السرطان والصيادلة يرون أنه آمن| ما القصة

بعد مصرع شخص.. نصائح مهمة لتجنب كوارث الغاز في المنزل

فيديو

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

ملايين بيشوفوه.. شبيه عبدالحليم حافظ يثير الجدل في شبرا “فيديوجراف”

لحمة بالتقسيط .. فيديو الحاج شريف الزلاط يتسبب في ضبط صاحبه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ