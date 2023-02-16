مستشار وزيرة الثقافة: الإسكندرية للفيلم القصير تجربة فريدة.. ورحلة شغف وإرادة

أكد د. خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة أن ظروف العمل منعت وزيرة الثقافة من حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته التاسعة، ناقلا تحياتها للقائمين علي المهرجان.

وقال د. خالد عبد الجليل خلال حفل الافتتاح إن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصيد بمثابة رحلة شغف وحلم وإرادة لمجموعة من الشباب.

وتابع د. خالد عبد الجليل مهرجان الإسكندرية تحول من مهرجان محلي إلي دولي، وهو بمثابة تجربة فريدة، ويسير علي الطريق الصحيح.

وكان قد توافد عدد كبير من الجمهور من مختلف الأعمار، على مسرح سيد درويش بأوبرا اسكندرية، قبل افتتاح فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، التي ستنطلق منذ قليل، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.



وحضر حفل افتتاح المهرجان كل من الفنان رمزي العدل والمنتج محمد العدل، ودكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، والمخرجة نجوى نجار، والممثلة رشا مهدي، سامية أسعد، والمنتجين صفي الدين محمود ومعتز عبد الوهاب.

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن إقامة ورشة مجانية لصناعة الأفلام القصيرة للأطفال من سن ١٠ إلى ١٥ سنة من الجنسين، خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير.

وتنافس عدد من الأفلام في 5 مسابقات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وهي مسابقة الروائي الدولي، مسابقة الوثائقي الدولي، مسابقة التحريك ( الأنيمشن )، مسابقة الفيلم العربي، مسابقة أفلام الطلبة، إلى جانب القسم الرسمي خارج المسابقة.

ويشارك في المهرجان 76 فيلما من 46 دولة أبرزها مصر والسعودية والأردن، والكويت، والمكسيك والبرازيل، وبولندا وفرنسا، والأرجنتين، والصين وغيرهم، من بينها 17 فيلما تعرض عالميا لأول مرة، و20 فيلما تعرض في أفريقيا والشرق الأوسط للمرة الأولى.