فشل كلوي حاد.. تحذير شديد اللهجة من الإفراط في تناول المسكنات

حذر الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، من التناول المفرط للمسكنات دون استشارة طبية.

وقال عقبة في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" :" المسكنات تعتبر دواء مهما ويتم استخدامه عند الضرورة وبإشراف طبي ".

وأضاف :" السيدات والشباب يستخدمون المسكنات بشكل مفرط لعلاج مشاكل الصداع وغيرها من آلام الجسم ".

وتابع عقبة :" المسكنات تعتبر علاجا للأعراض فقط ولكنها ليست علاجا للأسباب، وعندما نحصل على المسكنات يجب أن تكون بإشراف طبيب ولمدة محددة ".

وأكمل:"المسكنات لها آثار جانبية قد تكون خطيرة والإفراط في استخدامها يؤدي إلى آلام وقرحة في المعدة وقد تؤدي إلى نزيف بالجهاز الهضمي ".

ولفت أشرف عقبة :" تؤثر على الأوعية الدموية والقلب لو تم استخدامها بشكل مفرط ولها تأثير سلبي على الكلى وقد تتسبب في فشل كلوي حاد ".