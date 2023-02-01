تعبت من المسكنات والأدوية.. 3 حيل مجربة ومضمونة لتخفيف آلام الركبة

أطعمة عديدة يمكن أن تساعد في علاج آلام الركبة بشكل طبيعي و يمكن أن تساعدك على الشفاء من الألم حتى تعود إلى التحرك بشكل طبيعي.

لسوء الحظ ، تأتي الأدوية المختلفة المتاحة بوصفة طبية والتي تصرف بدون وصفة طبية مع عدد من الآثار الجانبية القوية التي يمكن أن تزيد من المضاعفات في جسمك. مثال على ذلك هو عقار الاسيتامينوفين Acetaminophen المعروف على مستوى العالم بأنه سبب رئيسي وأساسي لفشل الكبد.

هناك شيء مثير للاهتمام يجب ملاحظته وهو أن ما تأكله يقطع شوطًا طويلاً في التأثير على مستويات الألم خاصةً عندما يتعلق الأمر بالتهاب.

فيما يلي قائمة بـ 3 أنوع من الأطعمة التي لها تأثير كبير عندما يتعلق الأمر بتقليل أو علاج آلام الركبة. كما أنها ستقلل بشكل كبير من مقدار اعتمادك على مسكنات الألم وتحافظ على صحة جسمك بشكل عام وفقا لموقع .crowdyfan.

1- الجزر

يساعد تناول الجزر على تخفيف آلام الركبة هو علاج صيني قديم و فعال لأنه غني بفيتامين أ وبيتا كاروتين وكلاهما من المركبات القوية المضادة للالتهابات.

أفضل طريقة لتناوله الجزر هي تناوله عند طهيه ، ومع ذلك ، لا يحب بعض الناس طهيه. إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص ، فلا يزال بإمكانك تناوله نيئًا. إن تناولها في وجبتين كل يوم سيقلل بشكل كبير من آلام الركبة.

2- الكاري والكركم

عادة ما يحتوي كاري على الكركم وهذا هو سبب ظهوره باللون البرتقالي. يحتوي هذا الكركم على الكركمين بكميات كبيرة. يستخدم الكركمين لعدة قرون في الطب ، وخاصة الأدوية العشبية لأنه مضاد للالتهابات

يساعد تناوله في كثير من الأحيان على التقليل من خطر الإصابة بآلام الركبة وأي نوع آخر من آلام المفاصل

3-خل التفاح

عندما تفكر في خل التفاح ، فإن تتبيلة السلطة هي على الأرجح أول ما يتبادر إلى الذهن. ومع ذلك ، يمكن استخدام خل التفاح لأكثر من ذلك بكثير يمكن استخدامه في تخفيف آلام الركبة سواء اخترت شربه أو وضعه موضعياً على المنطقة المؤلمة.

يُنصح بشرب ما لا يقل عن ملعقتين كبيرتين من خل التفاح يوميًا لأن ذلك سيساعدك على إذابة السموم الموجودة حول الركبة والتي من المعروف أنها تسبب الالتهاب.