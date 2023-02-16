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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

صدى البلد

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلغاء المحاضرة التي كانت مقررا لها مساء اليوم مع لاعبي الفريق الأحمر.

ورأي كولر تأجيل المحاضرة للغد خاصة أن البعثة وصلت للفندق قبل نصف ساعة وتناولت وجبة الغذاء ثم يخلد الجميع للنوم.

ووصلت بعثة الفريق الأحمر برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وصلت منذ قليل إلى فندق الإقامة بالخرطوم.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

وحرص السفير هاني صلاح، سفير مصر في السودان، ووفد من السفارة مكون من المستشار ريم الدهشان والمستشار نور الدين البنا، على التواجد في مطار الخرطوم لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتى تضم كلا من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تخوض مباراة الهلال في السودان يوم 18 فبراير الجارى، بعد انتهاء المباراة مباشرة إلى أسوان.

 

السويسري مارسيل كولر الفريق الأحمر الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعثة الفريق الأحمر العامري فاروق

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