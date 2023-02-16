السويد ترفض منح إذن جديد لحرق نسخة من القرآن الكريم

أعلنت شرطة السويد، اليوم الخميس، أنها لم تمنح الإذن لشخص تقدم بطلب لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام سفارة العراق بستوكهولم.

وقالت الشرطة في بيان، إن “حوادث حرق القرآن تزايدت ومن المحتمل زيادتها أكثر في المستقبل، ونتيجة تقييم التطورات المتعلقة بالمصالح السويدية تم اتخاذ قرار عدم منح الإذن”.

ولم تكشف الشرطة السويدية أي تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

كما قام زعيم جماعة "بيجيدا" المتطرفة في هولندا، إدوين واجنسفيلد، بتمزيق نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى البرلمان.