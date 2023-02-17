ورقة منسية بخط دافنشي تكشف توصله للجاذبية الأرضية قبل أينشتاين بـ 400 عاما

للمرة الأولى كشفت كراسات الرسم الخاصة بليوناردو دافنشي أنه كان لديه فهم للجاذبية قبل قرون من التوصل إليها رسميا، وتُظهِر رسومات دافنشي ، التي تم نسيانها لعقود من الزمان، مثلثات تكونت من جزيئات شبيهة بالرمال تتدفق من جرة.

دافنشي توصل للجاذبية الأرضية

ووفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، أظهرت دراسة جديدة أن هذه الرمال التي تخرج من جرة صورت تجارب لتأكيد وجود الجاذبية، قبل أكثر من 400 عام من توصل أينشتاين لها.

وصاغ ألبرت أينشتاين لأول مرة فكرة أن الجاذبية والتسارع هما نفس الشيء، والذي يسمى مبدأ التكافؤ ، في عام 1907.

وللوصول إلى هذه النتائج، توصل أينشتاين إلى هذه الأفكار من اكتشاف إسحاق نيوتن عام 1687 للقانون العالمي للجاذبية، الذي ينص على كل كائن في الكون تجذب بعضها البعض بقوة مرتبطة بكتلها وترتبط عكسياً بمربع المسافة التي تفصل بينها، وبيان جاليليو جاليلي لعام 1604 لقانون السقوط الحر.

ومن جانبه قال المؤلف الرئيسي لدراسة أوراق دافنشي، موري غريب ، أستاذ الطيران والهندسة الطبية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، في بيان: “لا نعرف ما إذا كان دافنشي قد أجرى مزيدًا من التجارب أو حقق في هذا السؤال بعمق أكبر، لكن حقيقة أنه كان يفكر مع هذه المشكلة بهذه الطريقة - في أوائل القرن السادس عشر - توضح إلى أي مدى كان تفكيره متقدمًا”.

الجاذبية الأرضية بين دافنشي وأينشتاين

ومن المعروف أن دافنشي كان رسامًا ومهندسًا معماريًا ومخترعًا وعالم تشريح ومهندسًا وعالمًا، مثقفًا ذاتيًا، ملأ عشرات الدفاتر السرية بالاختراعات الخيالية والملاحظات التشريحية.

إلى جانب الرسومات التفصيلية للتشريح البشري ، تحتوي دفاتر ملاحظاته على تصميمات للدراجات والمروحيات والدبابات والطائرات.

من بين أكثر من 13000 صفحة من هذه الرسومات التي تم جمعها لاحقًا في مخطوطات ، نجا أقل من الثلث.

قال غريب: “ما لفت نظري هو عندما كتب ”معادلة دي موتي" ترجمها الباحثون على أنها" تكافؤ للحركات "، على وتر أحد مثلثاته المخططة، المثلث الذي كان مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين.

كان قد اكتشف غريب وزملاؤه أن دافنشي كان يصف الماء أو الرمل الذي يتم إلقاءه من إبريق أثناء تحركه على طول مسار مستقيم موازٍ للأرض. توضح ملاحظات دافنشي أنه كان يعلم أن الجسيمات سوف تتسارع للأسفل، وأنه بمجرد خروجها من الإبريق ، كان هذا التسارع ناتجًا عن الجاذبية فقط.

إذا كان الإبريق يتحرك بمعدل ثابت ، فإن الخط الذي تتبعه الجسيمات الساقطة سيكون عموديًا ، حسب دافنشي ، ولكن إذا تسارعت بمعدل ثابت ، فإن الجسيمات تصنع خطًا مستقيمًا ولكن مائلًا.