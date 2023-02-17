لجنة التحكيم بالدوم تشيد بمتسابقين قدما مشهدا عن النفاق والغيرة

قدم المتسابق محمد يسري ونور الاحمر ، فقرة "الارتجال"، مشهد عن النفاق، والغيرة أمام لجنة التحكيم والتي اشادت بأدائهم.

وتتكون لجنة التحكيم، من الفنانة يسرا،والمخرجة كاملة أبو ذكري، والمخرج بيتر ميمي.

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.



يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.

https://fb.watch/iKvc9Q9tin/?mibextid=RUbZ1f