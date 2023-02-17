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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فركش .. علي ربيع يحتفل بإنتهاء تصوير مسلسل نصي التاني

صدى البلد

شارك الفنان علي ربيع متابعيه صوره تجمعه بكل صناع مسلسل نصي التاني بعد الانتهاء من التصوير  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
 

وعلق علي الصوره قائلا: الحمد لله فركش مسلسل نصي التاني شكرا شكرا لكل الناس الي اشتغلت وتعبت في المسلسل وفرحتنا ان شاءالله هتكمل بفرحه الناس كلها لما تتفرج بحبكم جدااا الف مبروك نصي التاني قريبا.

 

مسلسل نصي التانى" من بطولة الفنان على ربيع والذى يعود به إلى الساحة الدرامية بعد غياب لمدة عام واحد، منذمسلسل "أحسن أب"، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021.

وبدأ الفنان علي ربيع، التحضيرات لمسلسل "نصي التاني" استعدادًا لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترةالمُقبلة.

مسلسل “نصي التاني” مكوّن من 10 حلقات فقط، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول شاب يُدعى «أحمد»،والذي يُجسد دوره علي ربيع، حيث يخوض مجموعة من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني.

يذكر أن آخر أعمال علي ربيع هي فيلم “زومبى”، ويجسد بطل الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد منالمواقف الكوميدية، وتدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

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