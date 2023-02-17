الخرف الجبهي الصدغي.. معلومات صادمة عن مرض بروس ويليس

أعلنت عائلة النجم الأمريكي بروس ويليس إصابته بـ الخرف الجبهي الصدغي، ما نتج عنه الحبسة الكلامية التي أثرت على حالته الصحية بالسلب.

مرض بروس ويليس

الخَرَف الجبهي الصدغي هو مصطلح شامل لمجموعة من اضطرابات الدماغ التي تؤثر بشكل أساسي على الفصوص الأمامية والصدغية للدماغ، ترتبط هذه المناطق من الدماغ بشكل عام بالشخصية والسلوك واللغة.

في الخرف الجبهي الصدغي ، تتقلص أجزاء من هذه الفصوص (ضمور)، تختلف العلامات والأعراض حسب الجزء المصاب من الدماغ، يعاني بعض الأشخاص المصابين بالخرف الجبهي الصدغي من تغيرات جذرية في شخصياتهم ويصبحون غير لائقين اجتماعيًا أو مندفعين أو غير مبالين عاطفيًا ، بينما يفقد آخرون القدرة على استخدام اللغة بشكل صحيح.

يمكن تشخيص الخرف الجبهي الصدغي خطأ على أنه مشكلة نفسية أو مرض الزهايمر، لكن الخَرَف الجبهي الصدغي يميل إلى الحدوث في سن أصغر من مرض الزهايمر، غالبًا ما يبدأ الخَرَف الجبهي الصدغي بين سن 40 و 65 عامًا ولكنه يحدث لاحقًا أيضًا في الحياة. يعد FTD سببًا لحوالي 10٪ إلى 20٪ من حالات الخرف.

أعراض مرض بروس ويليس الخرف الجبهي الصدغي



يمكن أن تختلف علامات وأعراض الخَرَف الجبهي الصدغي من فرد إلى آخر، تزداد العلامات والأعراض سوءًا تدريجيًا بمرور الوقت ، عادةً على مدار سنوات.

تميل مجموعات أنواع الأعراض إلى الحدوث معًا ، وقد يكون لدى الأشخاص أكثر من مجموعة واحدة من أنواع الأعراض.

التغييرات السلوكية

تتضمن العلامات الأكثر شيوعًا للخرف الجبهي الصدغي تغييرات شديدة في السلوك والشخصية. وتشمل هذه:

تزايد السلوك الاجتماعي غير اللائق

فقدان التعاطف ومهارات التعامل مع الآخرين ، مثل الحساسية لمشاعر الآخرين

عدم الحكم

فقدان التثبيط

قلة الاهتمام (اللامبالاة) ، والتي يمكن الخلط بينها وبين الاكتئاب

سلوك قهري متكرر ، مثل التنصت أو التصفيق أو صفع الشفتين

انخفاض في النظافة الشخصية

تغييرات في عادات الأكل ، عادة الإفراط في الأكل أو تطوير تفضيل للحلويات والكربوهيدرات

تناول الأشياء غير الصالحة للأكل

الرغبة الإجبارية في وضع الأشياء في الفم.



مشاكل النطق واللغة

تؤدي بعض الأنواع الفرعية من الخَرَف الجبهي الصدغي إلى مشاكل لغوية أو ضعف أو فقدان الكلام. تعتبر الحبسة التقدمية الأولية ، والخرف الدلالي ، والحبسة المترقية (غير الطلاقة) كلها من الخرف الجبهي الصدغي.

تشمل المشاكل التي تسببها هذه الحالات ما يلي:

زيادة الصعوبة في استخدام وفهم اللغة المكتوبة والمنطوقة ، مثل صعوبة العثور على الكلمة الصحيحة لاستخدامها في الكلام أو تسمية الأشياء

مشكلة في تسمية الأشياء ، وربما استبدال كلمة معينة بكلمة أكثر عمومية مثل "هي" للقلم

لم تعد تعرف معاني الكلمات

التردد في الكلام الذي قد يبدو تلغرافيًا

ارتكاب أخطاء في بناء الجملة

الاضطرابات الحركية

تتميز الأنواع الفرعية النادرة من الخرف الجبهي الصدغي بمشاكل في الحركة مشابهة لتلك المرتبطة بمرض باركنسون أو التصلب الجانبي الضموري (ALS).

قد تشمل المشكلات المتعلقة بالمحرك ما يلي:

رعشه

الاستعلاء

تشنجات عضلية أو تشنجات

ضعف التنسيق

صعوبة في البلع

ضعف العضلات

الضحك أو البكاء غير المناسب

مشاكل السقوط أو المشي



أسباب مرض بروس ويليس الخرف الجبهي الصدغي



في الخرف الجبهي الصدغي ، يتقلص الفص الجبهي والصدغي للدماغ. بالإضافة إلى ذلك ، تتراكم بعض المواد في الدماغ. عادة ما يكون سبب هذه التغييرات غير معروف.

هناك طفرات جينية تم ربطها بالخرف الجبهي الصدغي. لكن أكثر من نصف الأشخاص الذين يُصابون بالخرف الجبهي الصدغي ليس لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالخرف.

أكد الباحثون مؤخرًا أن الجينات المشتركة والمسارات الجزيئية بين الخرف الجبهي الصدغي والتصلب الجانبي الضموري (ALS). ومع ذلك ، يجب إجراء المزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بين هذه الشروط.

عوامل الخطر

يكون خطر الإصابة بالخرف الجبهي الصدغي أعلى إذا كان لديك تاريخ عائلي من الخرف. لا توجد عوامل خطر أخرى معروفة.

المصدر: mayoclinic.