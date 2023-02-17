عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الخرف الجبهي الصدغي.. معلومات صادمة عن مرض بروس ويليس

مرض بروس ويليس
مرض بروس ويليس

أعلنت عائلة النجم الأمريكي بروس ويليس إصابته بـ الخرف الجبهي الصدغي، ما نتج عنه الحبسة الكلامية التي أثرت على حالته الصحية بالسلب.

txt

هاني الناظر يحذر من 4 أخطاء في هذه الأيام.. تفاصيل

txt

السبب صادم .. جمال شعبان يكشف تفاصيل وفاة مراسل أون سبورت

مرض بروس ويليس

الخَرَف الجبهي الصدغي هو مصطلح شامل لمجموعة من اضطرابات الدماغ التي تؤثر بشكل أساسي على الفصوص الأمامية والصدغية للدماغ، ترتبط هذه المناطق من الدماغ بشكل عام بالشخصية والسلوك واللغة.

 

في الخرف الجبهي الصدغي ، تتقلص أجزاء من هذه الفصوص (ضمور)، تختلف العلامات والأعراض حسب الجزء المصاب من الدماغ،  يعاني بعض الأشخاص المصابين بالخرف الجبهي الصدغي من تغيرات جذرية في شخصياتهم ويصبحون غير لائقين اجتماعيًا أو مندفعين أو غير مبالين عاطفيًا ، بينما يفقد آخرون القدرة على استخدام اللغة بشكل صحيح.

 

يمكن تشخيص الخرف الجبهي الصدغي خطأ على أنه مشكلة نفسية أو مرض الزهايمر، لكن الخَرَف الجبهي الصدغي يميل إلى الحدوث في سن أصغر من مرض الزهايمر، غالبًا ما يبدأ الخَرَف الجبهي الصدغي بين سن 40 و 65 عامًا ولكنه يحدث لاحقًا أيضًا في الحياة. يعد FTD سببًا لحوالي 10٪ إلى 20٪ من حالات الخرف.

 

أعراض مرض بروس ويليس الخرف الجبهي الصدغي


يمكن أن تختلف علامات وأعراض الخَرَف الجبهي الصدغي من فرد إلى آخر، تزداد العلامات والأعراض سوءًا تدريجيًا بمرور الوقت ، عادةً على مدار سنوات.

تميل مجموعات أنواع الأعراض إلى الحدوث معًا ، وقد يكون لدى الأشخاص أكثر من مجموعة واحدة من أنواع الأعراض.

 

التغييرات السلوكية
تتضمن العلامات الأكثر شيوعًا للخرف الجبهي الصدغي تغييرات شديدة في السلوك والشخصية. وتشمل هذه:

تزايد السلوك الاجتماعي غير اللائق
فقدان التعاطف ومهارات التعامل مع الآخرين ، مثل الحساسية لمشاعر الآخرين
عدم الحكم
فقدان التثبيط
قلة الاهتمام (اللامبالاة) ، والتي يمكن الخلط بينها وبين الاكتئاب
سلوك قهري متكرر ، مثل التنصت أو التصفيق أو صفع الشفتين
انخفاض في النظافة الشخصية
تغييرات في عادات الأكل ، عادة الإفراط في الأكل أو تطوير تفضيل للحلويات والكربوهيدرات
تناول الأشياء غير الصالحة للأكل
الرغبة الإجبارية في وضع الأشياء في الفم. 


مشاكل النطق واللغة
تؤدي بعض الأنواع الفرعية من الخَرَف الجبهي الصدغي إلى مشاكل لغوية أو ضعف أو فقدان الكلام. تعتبر الحبسة التقدمية الأولية ، والخرف الدلالي ، والحبسة المترقية (غير الطلاقة) كلها من الخرف الجبهي الصدغي.

 

تشمل المشاكل التي تسببها هذه الحالات ما يلي:

زيادة الصعوبة في استخدام وفهم اللغة المكتوبة والمنطوقة ، مثل صعوبة العثور على الكلمة الصحيحة لاستخدامها في الكلام أو تسمية الأشياء
مشكلة في تسمية الأشياء ، وربما استبدال كلمة معينة بكلمة أكثر عمومية مثل "هي" للقلم
لم تعد تعرف معاني الكلمات
التردد في الكلام الذي قد يبدو تلغرافيًا
ارتكاب أخطاء في بناء الجملة
الاضطرابات الحركية
تتميز الأنواع الفرعية النادرة من الخرف الجبهي الصدغي بمشاكل في الحركة مشابهة لتلك المرتبطة بمرض باركنسون أو التصلب الجانبي الضموري (ALS).

 

قد تشمل المشكلات المتعلقة بالمحرك ما يلي:

رعشه
الاستعلاء
تشنجات عضلية أو تشنجات
ضعف التنسيق
صعوبة في البلع
ضعف العضلات
الضحك أو البكاء غير المناسب
مشاكل السقوط أو المشي


أسباب مرض  بروس ويليس الخرف الجبهي الصدغي


في الخرف الجبهي الصدغي ، يتقلص الفص الجبهي والصدغي للدماغ. بالإضافة إلى ذلك ، تتراكم بعض المواد في الدماغ. عادة ما يكون سبب هذه التغييرات غير معروف.

هناك طفرات جينية تم ربطها بالخرف الجبهي الصدغي. لكن أكثر من نصف الأشخاص الذين يُصابون بالخرف الجبهي الصدغي ليس لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالخرف.

 

أكد الباحثون مؤخرًا أن الجينات المشتركة والمسارات الجزيئية بين الخرف الجبهي الصدغي والتصلب الجانبي الضموري (ALS). ومع ذلك ، يجب إجراء المزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بين هذه الشروط.

 

عوامل الخطر
يكون خطر الإصابة بالخرف الجبهي الصدغي أعلى إذا كان لديك تاريخ عائلي من الخرف. لا توجد عوامل خطر أخرى معروفة.

المصدر: mayoclinic.

بروس ويليس مرض بروس ويليس أعراض مرض بروس ويليس الخرف الجبهي الصدغي أسباب مرض بروس ويليس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

بعد تراجع الطلب .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالمحلات

قنوات مجانية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني على النايل سات

نقل فنان شهير للمستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية أثناء التصوير.. تفاصيل

منها CBC sport.. قنوات مجانية لنقل مباراة الزمالك والمريخ بدوري أبطال أفريقيا

أخبار الرياضة .. شوبير يلمح لقرب رحيل سافيو عن الأهلي ... مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لاتحاد الكرة..فيتوريا يضم كهربا للمنتخب

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن والبيض قريبا .. ماذا فعلت الحكومة؟

مدحت شلبي يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الزمالك

موضوعات متعلقة

هاني الناظر يحذر من 4 أخطاء في هذه الأيام.. تفاصيل

4 أبراج الأكثر تفاؤلا.. الحياة وردي في عيونهم | تعرف عليها

فستان ولا عباية.. يسرا تثير الجدل بهذه الإطلالة في الدوحة| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث إذا تناولت مخ الدجاج.... زبدة فلاحي من مواد مجهولة تباع بالأسواق

السبب صادم .. جمال شعبان يكشف تفاصيل وفاة مراسل أون سبورت

نشرة المرأة والصحة| فساتين جريئة أثارت الجدل لياسمين الخطيب..أبراج تستعين بحماتها للسيطرة على زوجها

أبراج تستعين بـ حماتها للسيطرة على زوجها| هل أنت منهم؟

بعد ظهورها بالحجاب.. فساتين جريئة أثارت الجدل لياسمين الخطيب

ترشيحاتنا

القلق يدفع الذهب لثالث انخفاض أسبوعي

ليلة الإسراء والمعراج.. أزهريون: أعظم آيات جبر الخواطر والتسرية عن العباد

المشرحة المسكونة.. القصة الكاملة لسقوط التيك توكر ابن الباشا بسبب فيديو مرعب

حافلة الزمالك تصل ستاد شهداء بنينا لمواجهة المريخ السوداني

5 شروط للتمتع بحوافز قانون تمويل المشروعات الاستثمارية.. تعرف عليها

القباج تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لعام 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخرف الجبهي الصدغي.. معلومات صادمة عن مرض بروس ويليس

بفستان لامع.. درة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

بفستان لافت.. ريهام عبدالغفور تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد| شاهد

خطابات بخط يد الأميرة ديانا تكشف ما كتبته لصديقها المسلم طارق

فيديو

بعد فضيحة رشوة التحكيم.. هل يهبط برشلونة إلى الدرجة الثانية؟.. فيديوجراف

تفاصيل حالة الطقس| تعرف على موعد انتهاء موجة البرد.. فيديو

ارتفاع الذهب عالميا وهذا سعر الدولار بالبنوك| تفاصيل.. فيديو

شاميو شهير يدمر الشعر ويؤثر على الخصوبة.. تعرف عليه|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ