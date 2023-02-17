جولات تفقدية لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بأحياء التجمع الخامس

واصل المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أمس جولاته التفقدية، لإحياء التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية بمدينة القاهرة الجديدة، وتذليل أي عقبات إن وجدت.





جولة تفقدية لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، أنه تم المرور على حى جنوب الأكاديمية، وتم التنبيه على ضرورة الاهتمام بنظافة الحي، والاهتمام بأعمال صيانة الزراعة وصيانة الطرق، حيث وجه المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس الحي برصد جميع المخالفات والتعامل معها فورا.





اعمال التطوير بمدينة القاهرة الجديدة

و قام رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالمرو على حي الشويفات، وتابع أعمال الزراعة ( عملية رفع كفاءة المسطحات الخضراء بمنطقة الشويفات )، حيث تم التنبية على ضرورة الاهتمام بالأعمال الجارية وتكثيف أعمال النظافة بالحي.



تشجير مدينة القاهرة الجديدة

اعمال التطوير بالحيين الثالث والرابع



وواصل المهندس عبدالرؤوف الغيطي، جولته بالتجمع الخامس، بالمرور على الحيين الثالث والرابع، لمتابعة أعمال التطوير التي يتم تنفيذها، وتم التشديد على الاهتمام بأعمال النظافة وخاصة مناور العمارات والمسطحات الخضراء.



مدينة القاهرة الجديدة



واختتم المهندس عبدالرؤوف الغيطى، الجولة بحي النرجس لمتابعة الأعمال الجارية، وتم التشديد على رئيس الحي برصد جميع المخالفات والتعامل معها فورا.

