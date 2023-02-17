حوله لمكتب صرافة.. ضبط صاحب كشك بالموسكي يتاجر في النقد الأجنبي

تمكن رجال المباحث من ضبط صاحب كشك بالموسكي حوله لمكتب صرافة للاتجار في النقد الأجنبى وعثر بحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية بقصد الإتجار غير المشروع فيها .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب كشك - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى متخذاً من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي أمكن ضبطه حال تواجده بالكشك ملكه وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية" – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.