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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على هيروين وسلاح وذخائر بحوزة مجرمين في القاهرة

صدى البلد

تمكن رجال المباحث من ضبط كمية من الهيروين المخدر وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص مُتخذاً من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من الهيروين المخدر– عدد 3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي شبرا ، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص داخل الشقة محل سكنه.

أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة محل سكنه وبحوزته (3 طبنجات - 2 بندقية– عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - قيد حديدى – 6 سلاح أبيض – كارنيه ملاح بحرى باسمه "مزوز").

وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإتجار والكارنيه المشار إليه بقصد إنتحال الصفة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

هيروين قسم شرطة الخليفة مديرية امن القاهرة المواد المخدرة الأسلحة النارية

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