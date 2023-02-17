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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ كفر الشيخ: تخطيط وتطوير شبكات الطرق لتحقيق السيولة المرورية.. صور

نائب محافظ كفر الشيخ
نائب محافظ كفر الشيخ

عقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، اجتماعاً لدراسة تخطيط وتطوير ومراجعة تصميمات شبكة الطرق، وذلك لتحقيق السيولة المرورية بمراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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جاء ذلك بحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح العزب، مدير المرور، واللواء حسن موافي، رئيس مدينة كفر الشيخ، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة المواقف، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

وناقش نائب المحافظ، مقترح لتحقيق السيولة المرورية بشارع عبد الهادي راضي وشارع ناجي شتله، وإجراء دراسة لوضع وسائل التهدئة لجميع الشوارع والمطبات الصناعية بالمواصفات الآمنة أمام المستشفيات والمدارس والميادين الرئيسية وتقاطعات الشوارع، ومراجعة وضع الاعلانات وواجهات المحالّ بما يحقق السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.

ووجه البشبيشى، بمراجعة شبكة المرافق بهذه المناطق تمهيداً لرصفها ومراجعة صفايات المطر وذلك لرفع كفاءة الصفايات الحالية وتركيب باقي الصفايات.
 

يذكر أنه تم تحديد عدد من الشوارع الرئيسية بالعاصمة، لتطويرها لتليق بعاصمة محافظة كفر الشيخ، من ضمن أعمال خطة التطوير والتي تم وضعها، لتظهر المحافظة بالمظهر اللائق بها.

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