تعيين فيكتور جوميز رئيسا للجنة حكام جنوب أفريقيا

قرر داني جوردان، رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم "صفا"، إسناد مهمة رئاسة لجنة الحكام للحكم الدولي السابق "فيكتور جوميز".



وسبق و أدار فيكتور جوميز عدة مباريات هامة في البطولات العالمية المختلفة، قبل أن يقرر اعتزاله بشكل نهائي.



وقال داني جوردان في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: " لقد وصل إلى التقاعد فيما يتعلق بالتحكيم ولذلك اعتقدنا أنه جيد بالنسبة له، بالنظر إلى الخبرة بعد أن تولى مهام منصبه على أعلى مستوى وتم اختياره من أفضل المسؤولين في العالم، أنه الشخص المناسب لقيادة وتوجيه التحكيم في بلدنا".



واستطرد: "جاء جوميز إلى اللجنة الوطنية للانتخابات وتواصلوا معه، وفي النهاية وافقت اللجنة على أنه الشخص المناسب لتعيينه كرئيس للحكام".



وأتم: "نحن سعداء للغاية لأنه مستعد لخدمة البلاد والاستمرار في المساهمة في المجالات الرئيسية للتحكيم".