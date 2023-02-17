أسرّة المستشفيات .. إجراء مهم من تنمية الصعيد مع وزارة الصحة

رد اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، على ردود الفعل عن شكاوى وأسئلة المواطنين، قائلا: إن هناك فرعا تابعا لهيئة تنمية الصعيد فى كل محافظة، كما أنه يتم تلقي الشكاوى سواء كان الفرع معنيا بتنفيذها من الهيئة أو مع الجهات الأخرى، ومخاطبتها للتغلب عليها وحلها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن هيئة تنمية الصعيد تبحث فى أى شكوى أو مطلب من المواطنين جميعهم، موضحا أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة يتم تجميع البيانات الإحصائية الخاصة بالتأمين الصحي، سواء كان للمستشفيات أو الوحدات أو حتي قافلات طبية، ثم التنسيق مع الوزارة لمعرفة الأماكن المطلوبة للدفع أو زيادة عدد الأسرة بمستشفياتها.

وتابع أن الصعيد شهد طفرة كبيرة جدا في الطرق والمحاور، لافتا إلى أن هناك محاور أنشئت على نهر النيل تربط الشرق بالغرب، وهي محاور التنمية على جانبيه، حيث إن إتجاه الدولة توفير الحياة الكريمة ليس فقط للصعيد، بل لكل الدولة.