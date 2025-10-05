مهرجان الجونة السينمائي يعلن القائمة الكاملة لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة

بعيون مفتوحة على العالم، يكشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة عن القائمة الرسمية لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة. بعد انضمام ثلاثة أفلام هي "أسنان لبنيّة - MILK TEETH" إخراج ميهاي مينكان، و"لو المحظوظ - LUCKY LU" إخراج تشوي لويد لي، و"أب، أم، أخت، أخ - FATHER MOTHER SISTER BROTHER" للمخرج الأميركي الكبير جيم جارموش، الفائز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا، لتكتمل القائمة النهائية التي تتكون من 13 فيلمًا روائيًا طويلًا، تتقاطع فيها تجارب أسماء بارزة، مع أصوات جديدة تسعى لاختراق الحدود، وتوسيع دائرة الحكي.

تشمل القائمة أفلامًا حصدت جوائز مرموقة في أهم مهرجانات العالم مثل كان وبرلين وفينيسيا، لتُقدّم طيفًا سرديًا متنوعًا يتراوح بين الدراما العائلية، والسرديات السياسية والتاريخية المُلحّة، والتأملات الذاتية المُربكة؛ أفلام بتقنيات سينمائية وأنماط حكائية منوعة ومثيرة.

حول هذه القائمة، صرّح أندرو محسن، رئيس برمجة الأفلام في المهرجان: "يستمر مهرجان الجونة السينمائي في تقديم مسابقة ثرية تضم أفلامًا من جميع أنحاء العالم، ويتشارك فيها مخرجين بقيمة وخبرة جيم جارموش بجانب مخرجين يقدمون أعمالهم الروائية الطويلة الأولى. هذا يجعل مسابقة الدورة الثامنة تجمع بين عناصر المتعة والفن، بجانب الاقتراب من تجارب إنسانية، باستخدام لغة سينمائية مدهشة".

ومن جانبها أضافت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان: "تمنحنا السينما الروائية فرصة للدخول إلى عوالم الآخرين، لتعلّم الإنصات، وتكوين فهم يتجاوز الحدود. تتسم تشكيلة الأفلام بعمق عاطفي واضح؛ فيها عائلات تتشظى، وأفراد يتغيّرون، وصيحات سياسيّة، إنها دعوة لرؤية العالم بعيون الآخر، تعكس التنوع الثقافي العالمي، وتعد الجمهور بتجربة مشاهدة استثنائية".

الأفلام المختارة في المسابقة الروائية الطويلة:

من أجل آدم | ADAM'S SAKE

إخراج لورا وانديل | بلجيكا، فرنسا | 75 دقيقة

فيلم عن التعلّق، والحدود التي تفصل العناية عن التطفّل؛ يروي قصة ممرضة عطوف تعمل في جناح الأطفال بالمشفى، تجد نفسها مضطرة للتدخل حين ترفض أمّ مغادرة المستشفى رغم حكم قضائي يُلزمها بذلك.

أب، أم، أخت، أخ | FATHER MOTHER SISTER BROTHER

إخراج جيم جارموش | الولايات المتحدة | 110 دقائق

فيلم شاعري ساخر يتناول أربعة إخوة مفككين يعودون إلى بعضهم بعد سنوات من القطيعة، في حكاية عن الذاكرة، والمصالحة، وديناميكيات العائلة المتغيرة.الفيلم حائز على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا.

لو المحظوظ | LUCKY LU

إخراج تشوي لويد لي | كندا، الولايات المتحدة | 103 دقائق

عُرِض في مهرجان كان السينمائي. يدور حول عامل توصيل صيني في نيويورك يفقد وظيفته، ويُجبر على إعادة التفكير في مفاهيم العائلة، والنجاة، والحظ، في مدينة لا ترحم.

أسنان لبنيّة | MILK TEETH

إخراج ميهاي مينكان | رومانيا، فرنسا، الدنمارك، اليونان، بلغاريا | 104 دقائق

عام 1989، تشهد طفلة في العاشرة اختفاء شقيقتها، وتضطر لمواجهة عالم ينهار من حولها مع سقوط النظام الديكتاتوري.

كولونيا | MY FATHER'S SCENT

إخراج محمد صيام | مصر، النرويج، السويد، السعودية، قطر، فرنسا | 90 دقيقة

من بطولة كامل الباشا وأحمد مالك. تفتح ليلة واحدة كل الجراح بين أب وابنه في دراما قلقة تكشف أسرارًا دفنتها العائلة طويلًا.

نينو | NINO

إخراج بولين لوكيه | فرنسا | 97 دقيقة | العمل الأول

الفيلم الفائز بجائزة "النجم الصاعد" ضمن أسبوع النقّاد في مهرجان كان. يتلقى نينو تشخيصًا بالسرطان في ليلة ميلاده التاسعة والعشرين، أمامه ثلاثة أيام لإعادة اكتشاف باريس، والآخرين، ونفسه.

بريق الجبال البعيدة | A PALE VIEW OF HILLS

إخراج كي إيشيكاوا | اليابان، المملكة المتحدة، بولندا | 123 دقيقة

مُطاردة بذكريات ناجازاكي؛ تعيش امرأة يابانية في إنجلترا، وتقودها صداقة غامضة إلى تأملات عميقة عن الغياب والتعلّق والهويّة المبعثرة.

شاعر | A POET

إخراج سيمون ميسا سوتو | كولومبيا، ألمانيا، السويد | 120 دقيقة

حكاية عبثية وساخرة عن كاتب خفت بريقه يُرشد شابًا موهوبًا في شوارع ميديلين. الفيلم نال جائزة لجنة التحكيم في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان.

الحج | ROMERIA

إخراج كارلا سيمون | إسبانيا، ألمانيا | 104 دقائق

الجزء الأخير من ثلاثية سيمون العائلية، حول فتاة يتيمة تستكشف جذورها من خلال زيارة أجدادها المنفصلين عنها.

المستعمرة | THE SETTLEMENT

إخراج محمد رشاد | مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، السعودية | 94 دقيقة

الفيلم الذي عُرِض في قسم زوايا بمهرجان برلين السينمائي. في فيلمه الروائي الطويل الأول يتتبع المخرج شقيقان يقررا البحث وراء وفاة والدهما الغامضة، ويكشفان أسرارًا مقلقة حول مُنشأة العمل التي ارتبط بها أباهما.

المُحاصر | SHADOWBOX

إخراج تانوشري داس وسومياناندا ساهاي | الهند، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا | 93 دقيقة | العمل الأول

تكتشف زوجة جندي متقاعد أنه مشتبه في جريمة قتل، وتبدأ رحلة مضنية مع ابنها المراهق للحفاظ على تماسك العائلة.

مدعيان عامّان | TWO PROSECUTORS

إخراج سيرجي لوزنيتسا | فرنسا، ألمانيا، هولندا، لاتفيا، رومانيا، ليتوانيا | 118 دقيقة

يكتشف مدعي عام متمسّك بالمثل العليا فسادًا في أحد الأجهزة الحكومية التابعة للاتحاد السوفيتي عام 1937، وينطلق في رحلة خطيرة داخل منظومة تلتهم أبناءها.

وين ياخدنا الريح | WHERE THE WIND COMES FROM

إخراج آمال القلاتي | تونس، فرنسا، قطر | 100 دقيقة | العمل الأول

يدور الفيلم عن شابان تونسيان يحلمان بالهروب من الواقع - عليسة (19 عام) ومهدي (23 عام) - وعندما تتسنى لهما الفرصة ينطلقان في رحلة إلى جنوب تونس، بحثًا عن احتمالات جديدة. شارك الفيلم في برنامج "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام".

ستتنافس هذه الأفلام على ست جوائز رفيعة المستوى:

نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي (50,000 دولار)

نجمة الجونة الفضية (25,000 دولار)

نجمة الجونة البرونزية (15,000 دولار)

نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي (20,000 دولار)

نجمة الجونة لأفضل ممثل

نجمة الجونة لأفضل ممثلة

عن مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.