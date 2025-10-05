قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق برنامج كايرو برو-ميت
سعر الذهب في مصر الآن
مصدر لـ"صدى البلد": أثريو سقارة اكتشفوا اختفاء لوحة مقبرة خنتي كا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الجونة السينمائي يعلن القائمة الكاملة لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
نجلاء سليمان

بعيون مفتوحة على العالم، يكشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة عن القائمة الرسمية لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة. بعد انضمام ثلاثة أفلام هي "أسنان لبنيّة - MILK TEETH" إخراج ميهاي مينكان، و"لو المحظوظ - LUCKY LU" إخراج تشوي لويد لي، و"أب، أم، أخت، أخ - FATHER MOTHER SISTER BROTHER" للمخرج الأميركي الكبير جيم جارموش، الفائز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا، لتكتمل القائمة النهائية التي تتكون من 13 فيلمًا روائيًا طويلًا، تتقاطع فيها تجارب أسماء بارزة، مع أصوات جديدة تسعى لاختراق الحدود، وتوسيع دائرة الحكي.

تشمل القائمة أفلامًا حصدت جوائز مرموقة في أهم مهرجانات العالم مثل كان وبرلين وفينيسيا، لتُقدّم طيفًا سرديًا متنوعًا يتراوح بين الدراما العائلية، والسرديات السياسية والتاريخية المُلحّة، والتأملات الذاتية المُربكة؛ أفلام بتقنيات سينمائية وأنماط حكائية منوعة ومثيرة.

حول هذه القائمة، صرّح أندرو محسن، رئيس برمجة الأفلام في المهرجان: "يستمر مهرجان الجونة السينمائي في تقديم مسابقة ثرية تضم أفلامًا من جميع أنحاء العالم، ويتشارك فيها مخرجين بقيمة وخبرة جيم جارموش بجانب مخرجين يقدمون أعمالهم الروائية الطويلة الأولى. هذا يجعل مسابقة الدورة الثامنة تجمع بين عناصر المتعة والفن، بجانب الاقتراب من تجارب إنسانية، باستخدام لغة سينمائية مدهشة".

ومن جانبها أضافت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان: "تمنحنا السينما الروائية فرصة  للدخول إلى عوالم الآخرين، لتعلّم الإنصات، وتكوين فهم يتجاوز الحدود. تتسم تشكيلة الأفلام بعمق عاطفي واضح؛ فيها عائلات تتشظى، وأفراد يتغيّرون، وصيحات سياسيّة، إنها دعوة لرؤية العالم بعيون الآخر، تعكس التنوع الثقافي العالمي، وتعد الجمهور بتجربة مشاهدة استثنائية".

الأفلام المختارة في المسابقة الروائية الطويلة:

من أجل آدم | ADAM'S SAKE
إخراج لورا وانديل | بلجيكا، فرنسا | 75 دقيقة
فيلم عن التعلّق، والحدود التي تفصل العناية عن التطفّل؛ يروي قصة ممرضة عطوف تعمل في جناح الأطفال بالمشفى، تجد نفسها مضطرة للتدخل حين ترفض أمّ مغادرة المستشفى رغم حكم قضائي يُلزمها بذلك.

أب، أم، أخت، أخ | FATHER MOTHER SISTER BROTHER
إخراج جيم جارموش | الولايات المتحدة | 110 دقائق
فيلم شاعري ساخر يتناول أربعة إخوة مفككين يعودون إلى بعضهم بعد سنوات من القطيعة، في حكاية عن الذاكرة، والمصالحة، وديناميكيات العائلة المتغيرة.الفيلم حائز على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا.

لو المحظوظ | LUCKY LU
إخراج تشوي لويد لي | كندا، الولايات المتحدة | 103 دقائق
عُرِض في مهرجان كان السينمائي. يدور حول عامل توصيل صيني في نيويورك يفقد وظيفته، ويُجبر على إعادة التفكير في مفاهيم العائلة، والنجاة، والحظ، في مدينة لا ترحم.

أسنان لبنيّة | MILK TEETH
إخراج ميهاي مينكان | رومانيا، فرنسا، الدنمارك، اليونان، بلغاريا | 104 دقائق
عام 1989، تشهد طفلة في العاشرة اختفاء شقيقتها، وتضطر لمواجهة عالم ينهار من حولها مع سقوط النظام الديكتاتوري.

كولونيا | MY FATHER'S SCENT
إخراج محمد صيام | مصر، النرويج، السويد، السعودية، قطر، فرنسا | 90 دقيقة
من بطولة كامل الباشا وأحمد مالك. تفتح ليلة واحدة كل الجراح بين أب وابنه في دراما قلقة تكشف أسرارًا دفنتها العائلة طويلًا.

نينو | NINO
إخراج بولين لوكيه | فرنسا | 97 دقيقة | العمل الأول
الفيلم الفائز بجائزة "النجم الصاعد" ضمن أسبوع النقّاد في مهرجان كان. يتلقى نينو تشخيصًا بالسرطان في ليلة ميلاده التاسعة والعشرين، أمامه ثلاثة أيام لإعادة اكتشاف باريس، والآخرين، ونفسه.

بريق الجبال البعيدة | A PALE VIEW OF HILLS
إخراج كي إيشيكاوا | اليابان، المملكة المتحدة، بولندا | 123 دقيقة
مُطاردة بذكريات ناجازاكي؛ تعيش امرأة يابانية في إنجلترا، وتقودها صداقة غامضة إلى تأملات عميقة عن الغياب والتعلّق والهويّة المبعثرة.

شاعر | A POET
إخراج سيمون ميسا سوتو | كولومبيا، ألمانيا، السويد | 120 دقيقة
حكاية عبثية وساخرة عن كاتب خفت بريقه يُرشد شابًا موهوبًا في شوارع ميديلين. الفيلم نال جائزة لجنة التحكيم في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان.

الحج | ROMERIA
إخراج كارلا سيمون | إسبانيا، ألمانيا | 104 دقائق
الجزء الأخير من ثلاثية سيمون العائلية، حول فتاة يتيمة تستكشف جذورها من خلال زيارة أجدادها المنفصلين عنها.

المستعمرة | THE SETTLEMENT
إخراج محمد رشاد | مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، السعودية | 94 دقيقة 
الفيلم الذي عُرِض في قسم زوايا بمهرجان برلين السينمائي. في فيلمه الروائي الطويل الأول يتتبع المخرج شقيقان يقررا البحث وراء وفاة والدهما الغامضة، ويكشفان أسرارًا مقلقة حول مُنشأة العمل التي ارتبط بها أباهما.

المُحاصر | SHADOWBOX
إخراج تانوشري داس وسومياناندا ساهاي | الهند، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا | 93 دقيقة | العمل الأول
تكتشف زوجة جندي متقاعد أنه مشتبه في جريمة قتل، وتبدأ رحلة مضنية مع ابنها المراهق للحفاظ على تماسك العائلة.

مدعيان عامّان | TWO PROSECUTORS
إخراج سيرجي لوزنيتسا | فرنسا، ألمانيا، هولندا، لاتفيا، رومانيا، ليتوانيا | 118 دقيقة
يكتشف مدعي عام متمسّك بالمثل العليا فسادًا في أحد الأجهزة الحكومية التابعة للاتحاد السوفيتي عام 1937، وينطلق في رحلة خطيرة داخل منظومة تلتهم أبناءها.

وين ياخدنا الريح | WHERE THE WIND COMES FROM
إخراج آمال القلاتي | تونس، فرنسا، قطر | 100 دقيقة | العمل الأول
يدور الفيلم عن شابان تونسيان يحلمان بالهروب من الواقع - عليسة (19 عام) ومهدي (23 عام) - وعندما تتسنى لهما الفرصة ينطلقان في رحلة إلى جنوب تونس، بحثًا عن احتمالات جديدة. شارك الفيلم في برنامج "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام".

ستتنافس هذه الأفلام على ست جوائز رفيعة المستوى:

نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي (50,000 دولار)

نجمة الجونة الفضية (25,000 دولار)

نجمة الجونة البرونزية (15,000 دولار)

نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي (20,000 دولار)

نجمة الجونة لأفضل ممثل

نجمة الجونة لأفضل ممثلة

عن مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

ترشيحاتنا

أعراض الذبحة الصدرية

أعراض الذبحة الصدرية .. هل تسبب الوفاة؟

الزمالك

الجزيري مفاجأة التشكيل.. موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوت الناقلة

مكواه

بدلا من الإحراج.. خطوات تسهل تنظيف قاعدة المكواة للحفاظ على ملابسك

بالصور

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها

فيديو

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

المزيد